我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

長島連環殺手被捕 全國多起「性工作者」命案 燃希望

編譯俞仲慈／綜合30日電
紐約長島連續殺人案，歷經十餘年追蹤調查，終於在本月初逮捕一名兇嫌，此事不但為死者討回公道，也讓國內其他多起涉及性工作者的懸案，燃起破案希望。(美聯社)
紐約長島連續殺人案，歷經十餘年追蹤調查，終於在本月初逮捕一名兇嫌，此事不但為死者討回公道，也讓國內其他多起涉及性工作者的懸案，燃起破案希望。(美聯社)

紐約長島連續殺人案，歷經十餘年追蹤調查，終於在本月初逮捕一名兇嫌，此事不但為死者討回公道，也讓國內其他多起涉及性工作者的懸案，燃起破案希望。

儘管聯邦調查局(FBI)不願透露國內尚有多少起性工作者被謀殺的命案尚未偵破，但據媒體報導，全國各地都曾發生性工作者慘遭殺害的不幸。

麻州警方表示，該州九屍連環命案，兇手可能是同一人所為，目前警方仍在積極偵辦中。

新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)警方則表示，仍有多名警探負責持續偵辦2001到2005年間在當地發生的連環命案；據了解，11名死者生前均涉嫌吸毒和賣淫，其中兩名死者年僅15歲，警方已懸賞10萬元，呼籲民眾提供線索。

另外，2005至2009年間，路易斯安納州小鎮詹寧斯(Jennings)沼澤區尋獲八具遺體，死者生前皆為性工作者，年齡自17歲至30歲不等，儘管當地和州警、聯邦調查員聯手偵辦，但十年來毫無線索。

華盛頓州「綠河殺手」(Green River killer)里奇韋(Gary Ridgway)犯下49起命罪後落網，2003年出庭時公開表示：「之所以挑應召女下手，是因為我認為隨便幹掉幾個人，也不會被逮到。」

2006年11月，新澤西州大西洋城(Atlantic City)艾格港鎮(Egg Harbor Township)尋獲四具女性遺體，至今仍未破案，死者崔西·安‧羅伯茲(Tracy Ann Roberts)的母親喬伊絲·羅伯茲(Joyce Roberts)表示：「半年前，檢察官確實打電話給我，說他們仍在偵辦此案，但從此卻銷聲匿跡，好像沒有人再關心。」

芝加哥前性工作者菲妮克絲·卡利達(Phoenix Calida)也抱持相同看法，她表示：「死者被外界認識的唯一方式，就是警方逮到犯案的連環殺手，然後片商以此拍攝五部相關電影，卻沒有人記住死者名字。」

新澤西州大西洋城艾格港鎮2006年發生四名女子遭殺後，被棄屍在廉價汽車旅館後面的...
新澤西州大西洋城艾格港鎮2006年發生四名女子遭殺後，被棄屍在廉價汽車旅館後面的溝渠內。(美聯社)

羅伯茲 新澤西州 新墨西哥州

上一則

為路州56死囚申請放寬量刑 州長踢到鐵板

下一則

最大消費品牌狂漲價 抑制通膨的絆腳石？ Fed傷腦筋

延伸閱讀

南卡加油站非裔少年命案 華裔店主律師促停搜商業紀錄

南卡加油站非裔少年命案 華裔店主律師促停搜商業紀錄
夏迎秋西醫內科七天看診 法拉盛及長島皆設有診所

夏迎秋西醫內科七天看診 法拉盛及長島皆設有診所
仁康綜合醫療中心提供全方位醫療檢測　醫師團隊強大 經驗豐富

仁康綜合醫療中心提供全方位醫療檢測　醫師團隊強大 經驗豐富
北海道札幌無頭屍命案 父女檔涉共謀作案被逮

北海道札幌無頭屍命案 父女檔涉共謀作案被逮

熱門新聞

美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
圖為拜登總統（左起）與第一夫人吉兒、次子杭特拜登在白宮南草坪欣賞煙火。（路透）

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

2023-07-27 17:09
拜登總統28日首度公開談論兒子杭特的私生女。（美聯社）

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

2023-07-28 21:34

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」