長島連環殺手被捕 全國多起「性工作者」命案 燃希望

紐約長島連續殺人案，歷經十餘年追蹤調查，終於在本月初逮捕一名兇嫌，此事不但為死者討回公道，也讓國內其他多起涉及性工作者的懸案，燃起破案希望。(美聯社)

紐約長島連續殺人案，歷經十餘年追蹤調查，終於在本月初逮捕一名兇嫌，此事不但為死者討回公道，也讓國內其他多起涉及性工作者的懸案，燃起破案希望。

儘管聯邦調查局(FBI)不願透露國內尚有多少起性工作者被謀殺的命案尚未偵破，但據媒體報導，全國各地都曾發生性工作者慘遭殺害的不幸。

麻州警方表示，該州九屍連環命案，兇手可能是同一人所為，目前警方仍在積極偵辦中。

新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)警方則表示，仍有多名警探負責持續偵辦2001到2005年間在當地發生的連環命案；據了解，11名死者生前均涉嫌吸毒和賣淫，其中兩名死者年僅15歲，警方已懸賞10萬元，呼籲民眾提供線索。

另外，2005至2009年間，路易斯安納州小鎮詹寧斯(Jennings)沼澤區尋獲八具遺體，死者生前皆為性工作者，年齡自17歲至30歲不等，儘管當地和州警、聯邦調查員聯手偵辦，但十年來毫無線索。

華盛頓州「綠河殺手」(Green River killer)里奇韋(Gary Ridgway)犯下49起命罪後落網，2003年出庭時公開表示：「之所以挑應召女下手，是因為我認為隨便幹掉幾個人，也不會被逮到。」

2006年11月，新澤西州 大西洋城(Atlantic City)艾格港鎮(Egg Harbor Township)尋獲四具女性遺體，至今仍未破案，死者崔西·安‧羅伯茲 (Tracy Ann Roberts)的母親喬伊絲·羅伯茲(Joyce Roberts)表示：「半年前，檢察官確實打電話給我，說他們仍在偵辦此案，但從此卻銷聲匿跡，好像沒有人再關心。」