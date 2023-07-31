全國工資成長、通膨 雙雙放緩 聯準會升息腳步有望慢下來

聯準會主席鮑爾。(美聯社)

聯準會 (Fed)上周宣布17個月以來第11次升息 ，各界關注今年餘下時間升息行動是否會停止。而主席鮑爾(Jerome Powell)已表示經濟放緩至衰退的風險正在逐漸減弱；最新公布的幾項數據亦顯示，第二季度工資成長放緩、通膨降溫，可能是聯準會慢下腳步的最新跡象。

華爾街日報報導，勞工部 28日報告顯示4月至6月，雇主薪酬支出的季增率為1%，比第一季時的1.2%增幅放緩；聯準會官員密切關注的「雇用成本指數」(Employment Cost Index)是衡量薪資成長的指標，第二季年增率4.5%，也較第一季的4.8%下滑。

商務部28日另一個報告指出，6月個人消費支出(PCE)年增率3%，較前月3.8%下降，這是聯準會首選的通膨指標。不包含食品和能源的核心物價6月漲幅放緩至4.1%，比5月的4.6%更低。

聯準會官員最近的注意力集中在勞動密集型服務價格，也就是不包括食品、能源、住房和商品的服務價格。官員們相信此類價格可以透露勞動力市場的工資壓力是否正在傳導至消費者物價。

求職網站Indeed.com經濟學者史戴爾(Cory Stahle)表示，與去年同期相比，美國勞動力市場正在放緩，工資增長也在放緩，雇主們不再像過去幾年那樣感受到加薪的壓力。

但28日報告顯示上季私營服務業員工薪酬年增幅4.5%，降溫程度與整體幅度匹當；然而在勞動力短缺的情況下，休閒業、飯店業的工資和福利成長超過整體。如芝加哥餐廳「Amazing Edibles Catering」的老闆埃雷拉(Andrea Herrera)表示會繼續提高工資以留住人才，她過去兩年已為員工加薪20%至25%。