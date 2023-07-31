為路州56死囚申請放寬量刑 州長踢到鐵板

安哥拉監獄內的死刑注射室。目前路易斯安納州等待處決的死囚共有60人。(美聯社)

路易斯安納州民主黨 籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)公開表態反對死刑，並為該州56名死囚申請放寬量刑機會，不料美意踢到鐵板，負責審核的赦免委員會和假釋委員會已證實，沒有任何死囚符合減刑資格，因此全數駁回。

總部位於新奧爾良的「承諾正義組織」(PJI)發布新聞稿表示：「路州政府有機會將死囚改判為無期徒刑，當局應選擇生命而非死亡、選擇尊嚴而非暴力、選擇正確而非錯誤。」

據報導，有意爭取下屆州長寶座的共和黨 籍檢察長蘭德里(Jeff Landry)下達駁回放寬量刑申請的決定。早在今年春天，州長愛德華茲首次表態支持廢除死刑，呼籲州議會立法通過，並宣稱：「死刑不符合路州反對墮胎的價值觀，因為死刑激發死亡文化。」

隨後56名死囚要求改判無期徒刑，不得假釋的請願書，在6月遞交赦免委員會和假釋委員會審查，但州議會本次議期結束前，廢死法案仍未闖關成功。

「路易斯安納死刑上訴計畫」(Louisiana Capital Appeals Project)執行主任、身兼死囚律師代表的卡波爾(Cecelia Kappel)抨擊該州死刑存在「制度性缺失」，包括種族差異、死囚有智力障礙以及「檢察官不當行為」導致囚犯無罪獲釋等問題。

州長辦公室發言人霍爾(Eric Holl)表示，委員會向州長回覆的任何文件，「在做出最終決定前，會根據具體情況進行審查。」然而根據「倡導報」報導，委員會從未舉行過死囚請願聽證會，僅經由書面審核後，直接退回請願書。