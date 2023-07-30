全美議會交流理事會決議 支持美台簽租稅協定

佛州州眾議員羅奇（右）28日於全美議會交流理事會年會上提決議案，支持美台簽署避免雙重課稅協定，獲現場會員無異議通過。圖為羅奇與駐邁阿密辦事處長周啟宇（中）、佛州州眾議員曼尼（左）合影。（駐邁阿密辦事處提供）

全美議會交流理事會近日通過決議案，支持台美簽署避免雙重課稅協定。獲邀見證的駐邁阿密辦事處長周啟宇說，若協定獲簽署，有助台企分散風險，也能強化美國重要產業。

「全美議會交流理事會」（American Legislative Exchange Council，ALEC）26日至28日在佛羅里達州舉行第50屆年會，吸引逾1500位全美各州參眾議員 、非政府組織及企業領袖出席。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）受邀於大會致詞，共和黨 籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、史考特（Rick Scott）也以預錄方式發表演說。周啟宇獲邀在相關小組座談會上，以「台美簽署避免雙重課稅協定之益處」（The Benefits of a US-Taiwan Tax Agreement）為題發表談話。

共和黨籍佛羅里達州州眾議員羅奇（Spencer Roach）會上提出決議案，支持台美簽署避免雙重課稅及杜絕逃稅協定，獲現場出席會員無異議通過。

周啟宇表示，台美共享自由、民主、人權及法治等價值，雙方互為主要經貿投資 夥伴，台灣卻是唯一沒有與美國簽署避免雙重課稅協定的重要國家；目前台灣已與加拿大、日本、紐西蘭、澳洲、印度，以及歐洲與東協等簽署協定。

周啟宇說，若台美簽署這項協定，除有助台灣企業分散以往過度集中特定不友善市場的風險，選擇赴美投資也有助強化美國重要產業，尤其是美國半導體產業製造的韌性與供應鏈的穩定，台灣企業也能避免遭兩國重複課稅，實為雙贏。

周啟宇提到，台美之間雖已就「貿易暨投資架構協定」（TIFA）及「美台21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）等議題對話協商，後者甚至已簽署首批協議，但均非針對解決避免雙重課稅議題。

他呼籲，美台應儘快簽署避免雙重課稅協定，以助台美雙方人民與企業獲益。