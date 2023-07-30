我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房貸月付4332元 創新高

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

開空調解酷熱 卻讓減碳夢更遠

編譯陳韻涵／綜合29日電
美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日並可能再刷新紀錄。隨著氣溫升高，北半球居民對冷氣的依賴增加，也就讓燃燒天然氣發電的需求大增。(美聯社)
美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日並可能再刷新紀錄。隨著氣溫升高，北半球居民對冷氣的依賴增加，也就讓燃燒天然氣發電的需求大增。(美聯社)

歷史性的熱浪造就了「化石燃料」大贏家，隨著氣溫升高，北半球居民對冷氣的依賴增加，也就讓燃燒天然氣發電的需求大增。

史坦普全球公司商品洞察(S&P Commodity Insights)指出，美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日並可能再刷新紀錄。

華盛頓郵報分析，這股趨勢顯示，酷熱已重挫美國和其他國家階段性淘汰化石燃料的努力，而化石燃料正是造成氣候變遷和更嚴酷熱浪的主因。

可再生能源基礎建設增加，但全球電網仍高度仰賴天然氣和煤炭發電，供應空調運轉；冷卻建築物並保護人們免於熱傷害威脅，反而造成更多溫室氣體逸散。

哥倫比亞大學(Columbia University)全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)創始主任博多夫(Jason Bordoff)表示，「人類所需的能源預測與降溫需求成正比增加，著實為悲劇性的諷刺。」 

全球各地的問題勢將加重，國際能源署(IEA)上周表示，住在全球最熱地區的28億人，只有10%的居民有空調可用，預示潛在的「惡應循環」。

總部位於巴黎的IEA指出，隨著能源需求驟增和開發中國家的溫室氣體逸散，空調使用需求預料逐年增加。

IEA今年3月宣布，去年全球約20%的二氧化碳逸散量增加，來自極端氣候影響下的能源需求。

此外，IEA的二氧化碳報告指出，全球兩大二氧化碳逸散國(美國和中國)今年未減排的主因，即為夏季熱浪。

全球最大的二氧化碳排放源自燃煤，但據IEA表示，燃煤與化石燃料的使用都有所增加，2023上半年的全球煤炭需求同比去年增1.5%，煤炭需求將在今年底前消退，但需求是否會減少或是會創紀錄，主要仍看氣候而定。

德州農工大學(Texas A&M University)科學家德斯勒(Andrew Dessler)分析德州的動態現況表示，可再生能源協助解決問題，而人口成長與經濟繁榮等因素對(溫室氣體)逸散量增加的影響，比天然氣還大。

天然氣 熱浪 德州

上一則

熱浪灼傷經濟 德州今年產值恐減95億

下一則

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

延伸閱讀

開空調解酷熱 高溫加重人們對化石燃料倚賴 減碳夢更遠

開空調解酷熱 高溫加重人們對化石燃料倚賴 減碳夢更遠
全球多地掀熱浪 G20討論減少碳排目標仍無結論

全球多地掀熱浪 G20討論減少碳排目標仍無結論
研究：若沒有人為氣候變遷 歐美近期熱浪不可能出現

研究：若沒有人為氣候變遷 歐美近期熱浪不可能出現
紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

熱門新聞

小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
圖為拜登總統（左起）與第一夫人吉兒、次子杭特拜登在白宮南草坪欣賞煙火。（路透）

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

2023-07-27 17:09

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸