自導自演救嬰遭綁架 阿州25歲女投案

涉嫌謊報自己遭到綁架的阿拉巴馬州女子卡莉·拉塞爾。(胡佛市警局官網)

阿拉巴馬州 當局28日表示，7月中旬一年輕女子謊稱在州際公路邊發現一名幼兒，當她下車察看時，自己也遭到綁架。該名女子現已向警方自首，坦承整起故事都是她所編造，她正遭刑事起訴。

胡佛市警察局長德齊斯(Nick Derzis)說，該名女子卡莉·拉塞爾(Carlee Russell)被控向執法部門謊報、以及謊報案件，兩項輕罪最高可判處一年監禁；拉塞爾28日自首後遭到羈押，隨即被保釋。

德齊斯說，拉塞爾謊報綁架當晚，造成該市甚至全國民眾擔心有名以幼童為誘餌的綁匪正逍遙法外，大批地方與聯邦執法單位警力工作到精疲力竭，不僅要找到小女童、還要搜捕根本不存在的綁匪。

現年25歲的拉塞爾7月13日撥打911報案發現有名幼童在州際公路邊徘徊後便失去音訊，直到兩天後返家，告訴警方她被綁架並被脅迫上車。

拉塞爾失蹤之事躍登全國新聞，照片在社群媒體 間流傳。

阿拉巴馬州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)說，調查耗費大量時間和資源，不算是「無被害人犯罪」(victimless crime)，拉塞爾稍早透過律師安東尼(Emory Anthony) 承認編造故事。警方宣讀該律師的聲明說，拉塞爾沒有被綁架、沒有看到路邊有幼童、曾未離開所居住城市並單獨行動；律師說拉塞爾已道歉並祈求寬恕。

拉塞爾向警方編造的故事是，她停下來察看幼童時，有名男子從樹叢出來將她押上一輛汽車，後來又把她丟進一輛18輪卡車裡，蒙住她的眼睛，最後帶她到一戶人家，有個女人給她吃了乳酪餅乾。拉塞爾說她再次被關進車裡，但設法逃脫並穿越樹林回到自己住家附近。

警方打算與檢察長辦公室討論追討部分調查費用。