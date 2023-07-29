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田州男溺斃 家屬控4警2醫護不作為

編譯俞仲慈／綜合28日電
克拉博案發生後，田納西州諾克斯維爾警局當天在推特上貼出警方施救的照片。(取自推特)
克拉博案發生後，田納西州諾克斯維爾警局當天在推特上貼出警方施救的照片。(取自推特)

田納西州諾克斯維爾(Knoxville)男子克拉博(Mika Wheeler Clabo)去年7月間不幸落水，在田納西河(Tennessee River)苦苦掙扎13分鐘後溺斃；事後家屬指控當時有四名警員和兩名緊急醫護員在場卻袖手旁觀，25日具狀提告，要為死者討回公道。

華盛頓郵報28日報導，原告律師貝克(Lance Baker)表示，「最先抵達現場的急救人員應該對米卡提供更好的援助，但他們基本上就是袖手旁觀」。

據報導，克拉博自年少起，因為吸毒而多次入獄，但最近洗心革面，遷入諾克斯維爾中途之家，並在廢棄物回收場工作。不過溺水前數日，克拉博疑似因為失去工作，突然下落不明，其母金柏莉·威廉斯-克拉博(Kimberly Williams-Clabo)7月21日報警尋人。

7月25日上午10時左右，有民眾報警表示克拉博「行為異常」，巡邏員警循線在田納西河岸旁的餐廳，發現克拉博並趨前詢問，不料克拉博竟然衝向河岸，並在10時14分左右失足落水，員警立即呼叫派遣救生艇救援，並告知落水的克拉博「放輕鬆、穩住、游泳，等待救援」。

田納西河岸旁死者落水地點附近的餐廳。(Calhoun's On The Rive...
田納西河岸旁死者落水地點附近的餐廳。(Calhoun's On The River官網)

10時17分，巡邏員警還向餐廳員工表示，克拉博沒有溺斃危險；10時21分，第二位、第三位、第四位員警陸續抵達現場，看見克拉博受困河中、大喊大叫掙扎，只是守候在旁，毫無積極作為。

10時25分，有餐廳員工在場觀望時，發現克拉博脖子被樹枝纏住，並告知員警；10時26分後，有員警通報消防隊，克拉博無法游泳或抓住漂浮物；10時27分，克拉博頭部消失在水面上，22秒後，員警隨身監視錄影器傳來：「是的，他沉下去了。」此時第一位警員回答：「我們該怎麼辦？」至於救生艇直到10時30分才趕抵現場。

事發後兩小時，潛水員尋獲克拉博遺體，根據諾克斯郡(Knox)法醫驗屍報告，克拉博死因是意外溺水，雖然水深約五至六呎，但因為被藤蔓纏住無法脫困。原告律師貝克說：「如果獲得救難人員協助而(他們)不袖手旁觀的話，結果可能完全不同。」

田納西州 華盛頓郵報

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