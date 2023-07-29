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洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

YouTube挑戰 11歲女謊報友遭綁被捕

編譯陳韻涵／綜合28日電
佛州11歲女童因參加「YouTube挑戰」，謊報青少年遭持械綁架，遭警方逮捕。(取自沃盧西亞郡警長辦公室臉書)
佛州11歲女童因參加「YouTube挑戰」，謊報青少年遭持械綁架，遭警方逮捕。(取自沃盧西亞郡警長辦公室臉書)

佛羅里達州沃盧西亞郡(Volusia)警長辦公室表示，一名11歲少女涉嫌謊報青少年遭持械綁架案，她在東窗事發落網後，坦言是「YouTube挑戰」的一部分。她被依兩項罪名起訴，暫押在青少年拘留所。

這名涉案少女7月26日在佛州橘港(Port Orange)的家中被捕，當時她還在傳假訊息通報911；橘港位於奧蘭多東北部約60哩處。 

警長辦公室表示，「這起事件始於上午9時45分，警方通訊中心一名調度員發現可疑的報案簡訊，報案的少女自稱她的一名14歲朋友被綁架，而她正駕駛藍色吉普車追著綁匪」；「接下來四個半小時，這名少女一再傳訊通報，包括描述男性嫌犯特徵以及他持有一把槍。」

青少女告訴911接線生說，綁匪開著一輛白色箱型車，沿著95號州際公路(Interstate 95)南下前往橡樹丘(Oak Hill)。

當地多個執法部門協力搜尋可疑車輛，但當局循著報案訊息查到「橘港一處民宅」，而非公路上的藍色吉普車。

警方表示，「當天上午10時23分，警察抵達坐落罌粟巷(Poppy Lane)的民宅並聯繫上少女的父親，他說女兒跟其他家人在屋內」。

警長辦公室表示，「當警方靠近少女，她拿著響起的手機走出來」；這通電話是沃盧西亞郡警長通訊中心的調度員打的，警員在場見證這名青少女接起電話。

少女見事跡敗露，「告訴警員她看了YouTube挑戰後，想到911惡作劇的點子，覺得可能很有趣」。

警方隨後逮捕這名青少女，並依謊報使用武力的重罪，以及濫用報案專線的輕罪起訴，「移送家庭資源中心(Family Resource Center)候訊，接著轉往沃盧西亞郡地區青少年拘留所」。

沃盧西亞郡警長齊伍德(Mike Chitwood)表示，7月31日到8月29日間將舉辦社區講座，「協助家長保護孩子遠離網路危險」。

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