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失蹤4年 亞利桑納州少女現身蒙州警局 與母團圓

編譯潘勛／綜合27日電
2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞‧那瓦羅自己走進警局。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。(照片翻攝自NBC News)
2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞‧那瓦羅自己走進警局。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。(照片翻攝自NBC News)

蒙大拿州官員26日表示，一名來自亞利桑納州鳳凰城地區少女艾莉西亞‧那瓦羅(Alicia Navarro)失蹤近四年後，日前主動向警方投案。當年為了尋找她的下落，警方曾發動大規模搜尋行動，如今這起懸案終於有了快樂結局。

蒙大拿州警方指出，那瓦羅最近走進鄰近加拿大邊境的小鎮警察局，表示自己就是2019年9月15日在亞利桑納州格蘭岱爾市(Glendale)自家失蹤的那名女生，當時她才14歲，現在已經18歲了。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，格蘭岱爾市警局發言人桑地耶哥(Jose Santiago)在記者會上表示，那瓦羅看起來很平安、健康、快樂。

警佐魏特(Scott Waite)表示，這起失蹤案始於離家出走，只是全案已進入調查，至於她是怎麼來到蒙大拿的，許多細節還不清楚。那瓦羅迄今給警方的每一次供述，都說她是自願離家出走，至於她的動機，顯然是警方想了解的重點。

警方表示，那瓦羅孤身一人走進警局，每次與警方交談也都只有她一人。桑地耶哥形容她向警局投案，自稱名叫艾莉西亞‧那瓦羅，基本上是來請求協將她的名字從失蹤青少年名單剔除；她未遇到任何麻煩，也不會被以任何理由起訴。

警方表示，那瓦羅失蹤所引發的尋人行動，連聯邦調查局及「國家失蹤及被剝削兒童中心」(National Center for Missing & Exploited Children)都參與；這些年來有關單位共收到幾千條線索。

魏特表示，那瓦羅已與其母團圓，兩人都十分激動；他還說，當時所有在場的人，包括警方也都很激動。

那瓦羅與她家人請求保護隱私；警方甚至未透露蒙大拿州那個小鎮的名字。

桑地耶哥表示，那瓦羅當時表示，她要跟母親交談，想讓媽媽知道她平安無事；她很後悔讓母親歷經的煎熬，表示不是存心的，希望能與母親修好，人生繼續下去。

亞利桑納州少女艾莉西亞‧那瓦羅失蹤近四年後，主動向蒙大拿州警方投案。亞州格蘭岱爾...
亞利桑納州少女艾莉西亞‧那瓦羅失蹤近四年後，主動向蒙大拿州警方投案。亞州格蘭岱爾市警局宣布這項消息時，少女的母親戴口罩坐在一旁。(美聯社)

蒙大拿州 亞利桑納州 隱私

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