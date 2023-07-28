田納西州曼菲斯市非裔男遭警打死 司法部調查

司法部民權部門助理部長克拉克27日宣布，司法部已針對曼菲斯警局執勤時使用武力、攔截等執法模式或作為，展開調查。(美聯社)

在田納西州曼菲斯市29歲的非裔 男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭5名非裔警員毆打致死近7個月後，司法部 民權部門助理部長克拉克(Kristen Clarke)27日宣布，司法部已針對曼菲斯警局執法模式或作為展開調查。

克拉克在曼菲斯指出，即使在非裔占多數的曼菲斯市，警方也可能將交通執法重點過度放在非裔駕駛人身上。聯邦當局將全面調查曼菲斯警局執勤時使用武力、攔截、搜查和逮捕的情況，以及是否存在歧視 性行為。

克拉克提到了尼科爾斯的死，但她表示調查並非基於單一事件，也不限於執法機構的單一部門。司法部已收到有關曼菲斯警察與社區民眾的衝突升級並過度使用武力的報告。

「尼科爾斯的慘死為曼菲斯社區和全國帶來巨大痛苦，」司法部長加蘭德(Merrick Garland)發布新聞指出，「司法部正啟動調查，審查有關曼菲斯市府和市警局被嚴厲指控從事基於種族的違憲行為和歧視性警務模式或做法，其中包括對交通執法採取危險侵略性做法」。

尼科爾斯1月7日被警方攔檢，遭暴力毆打，三天後死亡。涉案五名非裔警員事後遭解僱並被控二級謀殺，但他們表示不認罪。五名警員都是市警局打擊犯罪專案「蝎子小組」成員；該專案小組現已解散。

社運人士多年來持續呼籲調查曼菲斯警方執法模式或作為。曼菲斯社運人士費雪(Earle Fisher)表示，「這是保障曼菲斯公民權利及走向刑事司法改革的必要步驟」。

調查可能需時數年。2020年3月肯塔基州路易維爾市非裔女子泰勒(Breonna Taylor)在警方查緝毒品時遭警方開槍擊斃，同年5月明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生非裔男子佛洛依德(George Floyd)遭警察壓頸致死事件，司法部在2021年4月針對兩案啟動民權調查，今年3月及6月調查相繼完成；結果均指出，兩地警方長期存在系統性歧視非裔社區行為，侵犯民眾憲法權利。