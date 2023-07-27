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101℉下鋪設電纜… 勞工體溫近110℉熱死 母求償100萬

編譯盧炯燊／綜合26日電
今年夏天，創紀錄的熱浪不斷，許多勞工在危險高溫下工作。圖為德州休士頓一名工人在熱浪來襲期間，在庭院割草。(美聯社)
今年夏天，創紀錄的熱浪不斷，許多勞工在危險高溫下工作。圖為德州休士頓一名工人在熱浪來襲期間，在庭院割草。(美聯社)

德州聖安東尼奧(San Antonio)24歲鋪設光纖電纜工人伊凡提(Gabriel Infante)，去年在華氏101度的高溫下工作時，中暑死亡，當時量得他體內溫度高達華氏110度。然而他只不過是德州去年數百名在酷熱下的死者之一。其母已控告雇聘的建築公司索償100萬元，指未能在危險氣溫下保障工人安全。

今年夏天，創紀錄的熱浪燒焦全美大片地區，工人們冒著死亡風險繼續在華氏100度以上的高溫下工作。根據聯邦數字，上星期有數千人因與高溫相關的身體問題，要被送到醫院急診室，多個州份也傳來死亡報告。

德州衛生廳的初步數據指出，該州去年最少有306人死於高溫，是過去十年來的最高數字，由於死亡報告的滯後，尚未知道今年有多少人死亡。

但科學家警告，隨著氣候的變化，極端高溫的威脅料將進一步加劇，數以百萬計的美國人面對酷熱會更頻繁、時間更長。

至於伊凡提之死其實只是冰山一角，據華盛頓郵報報導，美國大部分地區在法律上給工人提供的保護極少。

共和黨控制的德州立法機關，更立法廢除地方政府制訂酷熱下工作規定的能力，州長艾伯特(Greg Abbott)上月已正式簽署成為法律，聲稱新法例將為苦苦掙扎的德州企業帶來新的希望。

一些支持該法例的人更認為，由於現在已有聯邦安全法規和行業標準，因此由地方政府制訂規定是多餘的。

但批評者抨擊，這個法例只是照顧雇主的利益而勿視對工人的保護，這些雇主認為工人是可以犠牲的，毋須考慮酷熱高溫的問題。

過去十年，取消地方制訂法規的法例重新流行起來，而且主要在由共和黨控制的州議會提出，理由是需要保護企業。

智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)指出，目前有44個州至少有一項法律，禁止地方政府規範最低工資、工作安排、帶薪休假等保護勞工規定。

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