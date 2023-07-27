高溫來襲 中西、東北部1億人恐熱爆 酷熱指數將破100℉

美國西部和南部地區已經被破紀錄高溫肆虐了一個多月，德州休士頓電力公司兩名人員在熱浪來襲期間，檢修電纜。(美聯社)

已困擾西部和南部地區一個多月的創紀錄高溫熱浪 ，接下來幾天將襲捲中西部和東北部，全美至少有45州、逾1億居民會被壟罩在華氏90度以上的高溫下，包括明尼亞波利斯、紐約、波士頓和華府 等大城都面臨今年最熱天氣，衡量體感溫度的「酷熱指數」(Heat indexes)將會突破華氏100度大關；高溫警報至少持續到28日。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，預報顯示，南加州到密西根州南部及大平原和東北部大部分地區，都將受到氣溫上升影響。歷史新高溫27日可望出現在亞利桑納州，尤其是鳳凰城和土桑(Tucson)，以及德州阿馬里洛(Amarillo)和聖體城(Corpus Christi)。由於熱穹現象(heat dome)停在西南地區上空，夏季破紀錄氣溫趨勢將延續下去；鳳凰城氣溫25日已達到華氏119度，創下該市歷來第四高溫，26日傍晚氣溫還高達華氏115度。

紐約市27日和28日氣溫可能會接近華氏100度，創下新高；中西部和東部其他地區包括費城、波士頓和華府，可能在本周後半段經歷危險高溫，「酷熱指數」可能達到三位數。

中西部和東北部地區援助居民工作將於周末開始，南部和西南部地區也將繼續與高溫作戰；包括拉斯維加斯和佛羅里達州坦帕在內的一些城市，可能寫下7月高溫標準。

氣象信息網站AccuWeatherr氣象學家雷諾(Bernie Rayno)告訴今日美國報(USA Today)，「全國各地本周將面臨夏季以來最嚴重高溫。」預計7月底，全美大部分地區將歷經夏季最熱歷史平均值；氣溫將超過平均水平6至12度，挑戰中西部和東北部的部分日期最高紀錄。

隨著熱穹向東擴展，大西洋中部數百萬人可能會經歷多年來從未達到過的三位數高溫；預計周末華府和巴爾的摩氣溫將達到華氏100度左右。