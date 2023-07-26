勞資達成5年協議 UPS免除罷工危機 零售業者鬆口氣

快遞業龍頭「優比速」25日和工會達成為期五年的初步協議，調漲員工薪資，避過罷工風險。圖為一名優比速員工在邁阿密送貨。(Getty Images)

快遞業者「優比速」(UPS)與工會組織「國際卡車司機兄弟會 」(International Brotherhood of Teamsters)25日達成五年勞動合約協議，避免了一場原訂由33萬名送貨司機與包裹分類工發動的災難大罷工 。

該工會表示，新合約總價值約300億元；合約協定仍待會員認可。

工會總經理歐布萊恩(Sean O'Brien)聲明說，新合約為勞工運動樹立新標準，也提高所有工人的標準。

優比速與工會Treamsters合約是北美迄今最大規模的私營企業談判協議，牽涉到的潛在罷工恐重創許多公司供應鍊。根據美國商會(U.S. Chamber of Commerce)，優比速每天運貨規模約38億元，相當於全美國內產值5%。

近幾周談判癥結是部份工時薪資，Teamsters要求時薪20元以上；根據協議，優比速將部份工時時薪上調至21元。原本最低時薪16.2元，人力吃緊地區可酌情加價。

依協議推估，優比速既有員工今年時薪可上調2.75元，合約剩餘時間內共可加薪每小時7.5元。在截至7月31日的五年合約協議期間，工人時薪約增加5.3元。

勞資雙方5月開始談判，本月稍早彼此指責對方放棄談判；工會先前投票決定一旦協議不成將發動罷工。

優比速執行長托梅(Carol Tomé)說，在新協議下，優比速全職及部份工時員工薪酬及福利持續領先業界，同時保有維持競爭力。受到談判達共識、可能避過罷工的消息影響，優比速股價應聲上漲。

零售業 領袖協會(The Retail Industry Leaders Association)表示，所有零售業者鬆了一口氣；近幾個星期在談判充滿變數下，零售業者一直針對罷工的可能性及相關不確定性憂心忡忡，業界期盼優比速快速批准並通過協議，確保早日終結不確定性。