司機已舉手投降 同僚也喊別鬆手 俄州警仍縱放警犬狠咬

俄亥俄州瑟克維爾鎮警方日前在公路追截一輛卡車，在司機已舉手投降就逮時，一名警員仍出動警犬攻擊卡車司機。(美聯社)

俄亥俄州 瑟克維爾(Circleville)鎮警方7月初在公路追截一輛卡車，在司機已舉手投降就逮時，一名警員竟不顧至現場支援的州公路巡警的勸阻，而出動警犬(K9)攻擊卡車司機。當局已展開調查。

這起引發爭議的事件發生在7月4日，漫長追捕和隨後的警犬攻擊，均被警方隨身攝像機全程攝錄。 當局稱，一開始警員試圖攔截一輛少了擋泥板卻未停車接受路檢的卡車，從35號州際公路展開追捕。

官員稱，由於瑟克維爾鎮警方呼叫州公路巡警協助追捕，據州公路巡警的事故報告及隨身攝像機影像顯示，被追捕的司機是來自田納西州 曼菲斯的23歲非裔 羅斯(Jadarrius Rose)。

報告稱，嫌疑人未在警燈亮起、警笛聲大作下配合，但他最終雙膝跪下並高舉雙手。

警方未揭露追捕並出動警犬的該名瑟克維爾警員姓名，同警局其他警員未透露該警員是否將面臨紀律處分。不過在事件報告中，該名出動警犬的警員被指名是瑟克維爾警察局的警員斯派克曼( Ryan Speakman )。

隨身攝像機顯示，斯派克曼先是拉住警犬 ，鏡頭外有一名警員連續喊著：「那人雙手高舉，不要鬆開那條狗！」 然而，斯派克曼出動那條警犬，並可在視頻中看到警犬攻擊羅斯。

隨後聽到一名警員大叫：「讓狗離開(那個人)！」 羅斯似乎很痛苦，在被狗攻擊的時候大喊「請讓狗離開！ 拜託！拜託！」 最後羅斯被狗咬傷而住院接受治療。

羅斯被控未能遵守規定，他和律師帕蒂(Benjamin Partee)都未出面置評。

目前尚不清楚羅斯當時為何拒絕停車接受檢查。他接受「哥倫布電訊報」(Columbus Dispatch)訪問時說不便說明未停車的理由，但被問及隨身攝像機拍下的過程時說，他很慶幸全程被錄下，並表示，「你所看到的幾乎就是已發生的一切。」