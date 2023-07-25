與太太吵架 邁阿密副警長舉槍自殺未遂 頭部重傷急救

競選邁阿密-戴德郡警長的拉米瑞茲23日晚間疑似和太太吵架後用槍自殺，重傷送醫。(截自邁阿密NBC6電視頻道畫面)

警方與司法消息來源24日說，已投入明年警長選舉的邁阿密-戴德郡代理副警長拉米瑞茲(Alfredo "Freddy" Ramirez)23日晚間與太太爭吵後，在路旁開槍自殺未遂。

拉米瑞茲夫妻在坦帕市一家旅館與執法人員開會後，被請離開旅館，隨後他在75號州際高速公路旁舉槍自盡，重傷頭部；警方說經急救後傷勢穩定。

現年52歲的拉米瑞茲是從基層做起而升到警官，受同仁敬重與愛戴，發生此事，同仁莫不感到震驚。

也參加會議的馬里蘭州 維科米科郡(Wicomico County)民選警長路易斯(Michael Lewis)說，他聽到事情經緯是：傍晚酒會時，拉米瑞茲兩夫婦在旅館外「大吵一架」，坦帕市警察趕來處理。

路易斯未目睹兩人爭吵，也聽說兩人自稱他們之間「沒什麼」，警察不應前來干涉他們；但警察離開後，旅館員工請兩夫婦遠離旅館所屬場所。

邁阿密-戴德郡警局24日說，拉米瑞茲「情況嚴重，但穩定。」拉米瑞茲家人各界「繼續替他祈禱，希望他早日康復。」

拉米瑞茲自殘前，似與邁阿密-戴德市長卡瓦( Daniella Levine Cava)通過電話；卡瓦發言人說，兩人23日確曾通過話，但談話內容或時間，發言人都婉拒透露。

卡瓦去年把拉米瑞茲升為主管警務與消防急救的資深代理副局長，她聽到拉米瑞茲出事後，連夜飛到坦帕市醫院探視；該市警局是美國東南部最大警察局。

邁阿密先鋒報(The Miami Herald)引述知情人士說，拉米瑞茲離旅館後，大概在坦帕和邁阿密之間的道路某處停車自戕。

負責調查此事的道路警察與佛州 執法廳說，拉米瑞茲「重傷送醫，無其他人受傷」。