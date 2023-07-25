私人廚師玩槳板落水溺斃 歐巴馬痛心家中的一份子離開

前總統歐巴馬的私人廚師康貝爾，24日在瑪莎葡萄園一處池塘溺斃，享年45歲。(美聯社)

麻州 州警(Massachusetts State Police.)指出，前總統歐巴馬 (Barack Obama)的私人廚師康貝爾(Tafari Campbell)，24日在瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)一處池塘溺斃，享年45歲。

麻州州警在新聞稿中指出，康貝爾出事時是歐巴馬夫妻的雇員，到瑪莎葡萄園拜訪。警方23日晚間接獲民眾報案指出，康貝爾玩槳板落水失蹤，遺體24日上午尋獲。

美聯社報導，康貝爾來自維吉尼亞州 鄧弗里斯(Dumfries)，溺斃的艾加頓大塘(Edgartown Great Pond)距離歐巴馬瑪莎葡萄園住處不遠。不過，意外發生時，歐巴馬夫妻並不在瑪莎葡萄園家中。

歐巴馬與妻子米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)發表聲明表示，康貝爾「是我們家庭裡受到喜愛的一份子」。

聲明中指出，最初認識康貝爾時，他是白宮的副主廚(sous chef)，對作菜充滿創意與熱情，了解美食有能力可以把人聚集在一起。

聲明寫道：「後來幾年，我們逐漸認識他，了解他是一個溫暖、有趣、無比善良的人，他讓我們所有人的生命都變得更燦爛。」

歐巴馬伉儷在聲明中表示：「這就是為什麼我們在即將卸任之前，詢問康貝爾是否願意繼續留在我們身邊，他很慷慨地答應了。從此他成了我們生命的一部分，他的離開讓我們感到心痛。」

美聯社報導，警方23日接到報案指出有人玩槳板落水失蹤便展開搜尋。同行另一名人士說，康貝爾在水面掙扎了一會兒之後便沉入水面下，沒有再出現。

搜尋行動23日晚間暫停，州警24日表示，一艘船隻上的聲納探測發現離岸100呎處，水底8呎有一具屍體。

警方表示，康貝爾玩槳板時並沒有穿救生衣。康貝爾身後留下妻子與兩名兒子。