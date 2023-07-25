邊界河放攔網 聯邦告德州長 艾伯特抗爭「總統先生，我們法庭見」

德州州長艾伯特下令在美墨邊境格蘭德河上設置浮標攔網，攔阻偷渡客，拒絕拜登政府撤除的要求，24日遭司法部控告。圖為意圖非法入境者被擋在格蘭德河另一側。(Getty Images)

針對德州 州長艾伯特(Greg Abbott)下令在美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)部署浮標攔網，司法部上周去函要求撤除未果後，24日正式具狀控告艾伯特。

美聯社報導，艾伯特24日寫信給拜登總統，表示捍衛德州部署浮標攔網等圍堵偷渡客 的權利，並指責拜登未能採取全面措施，阻止非法移民 偷渡入境，進而將偷渡客置於危險；艾伯特在信末寫道：「總統先生，我們法庭見。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)向媒體表示，艾伯特實施的偷渡防堵措施徒增邊境巡邏人員在格蘭德河執法難度，並強調「這些都屬於非法行為，不僅毫無幫助，而且破壞拜登總統提出並努力落實的政策。」

根據司法部向德州奧斯汀聯邦法院遞交的訴狀內容，除了要求德州拆除格蘭德河上、長約1000呎的橙色球體浮標攔網，還指控德州政府未經核准，擅自在邊境城市伊格爾帕斯(Eagle Pass)和墨西哥黑石鎮(Piedras Negras)之間，違法建造鐵絲網圍籬。

根據報導，德州在沒有知會「國際邊界暨水域委員會」(International Boundary and Water Commission)或「美國陸軍工兵團」(U.S. Army Corps of Engineers)的情況下，直接部署浮標攔網；同時墨西哥政府也指控邊境圍籬違反國際公約，要求白宮出面干預。

艾伯特兩年前啟動「孤星行動」(Operation Lone Star)，採取反偷渡措施，除了部署浮標攔網，還設置刀片刺網圍籬、以非法入侵罪名逮捕偷渡客，並將大批無證移民遣送至民主黨執政州。

不過這個月，有一名州警舉報，防堵偷渡措施導致非法移民受傷，也讓艾伯特採取的嚴厲措施，受到外界嚴格檢視。

據了解，此次並非拜登政府首次控告艾伯特，早在2021年，艾伯特以新冠病毒可能擴散為由，授權州警攔截載運非法移民的車輛，引起司法部不滿，隨後司法部長加蘭德(Merrick Garland)以篡奪並干預聯邦政府執法權責，控告德州政府。