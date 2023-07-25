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社安金微調不敵通膨 佛州退休族荷包壓力大

記者顏伶如／綜合報導
佛州成為美國通膨熱點，退休族承受的壓力愈來愈大。(美聯社)
佛州成為美國通膨熱點，退休族承受的壓力愈來愈大。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)24日報導，佛羅里達州居民當中頗高比率年齡在65歲以上，佛州如今已成美國通膨熱點，邁阿密-勞岱爾堡(Fort Lauderdale)-西棕櫚灘(West Palm Beach)地區通貨膨脹率12個月以來平均維持9%，2024年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)估計只有3%，佛州退休族荷包恐將承受壓力。有專家說，某些佛州退休族屆時恐將尋求公共福利計畫協助。

非營利統計機構「人口資料局」(Population Reference Bureau，PRB)指出，佛州、亞利桑納、新墨西哥、南卡羅來納等州因為氣候溫暖、稅制對老年人有利，數十年來吸引大批退休族定居。

華府智庫「兩黨政策研究中心」(Bipartisan Policy Center，BPC)資深經濟分析師史波瑞克( Emerson Sprick)表示，佛州如今成為美國通膨熱點，對於住在佛州的退休族來說，社安金購買力將因此受到影響。

「美國退休人員聯盟」(Alliance for Retired American)執行主任費斯塔(Richard Fiesta)表示，即使通膨開始趨緩，但佛州退休族可能感覺不明顯，尤其在醫療、處方藥品的開銷方面。他說，過去20年裡出現的趨勢為，越來越多退休族仰賴社安金過生活，許多退休族收入來源超過半數就是社安金。

史波瑞克說，明年社安金生活成本調整幅度縮水，對於絕大多數佛州退休族影響不大。然而，費斯塔則指出，某些靠社安金過日子的佛州退休族，到時候可能必須向公共福利計畫尋求協助。

退休 佛州 社安金

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