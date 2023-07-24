337石棉病例詐醫保 蒙大拿診所遭罰近600萬

蒙大拿州利比鎮的修路工人身穿防護裝，避免接觸含石綿材料。當地一家診所因偽造337份石棉相關病例申報，詐取聯邦醫療保險與其他福利，而被判處近600萬元的罰款與損害賠償。(美聯社)

位於蒙大拿州利比(Libby)鎮的診所「石棉相關疾病中心」(CARD)被指控提交337份假造的石棉相關病例申報，詐取聯邦醫療保險 (Medicare)與其他福利 ，法官裁定該診所必須向政府支付近600萬元的罰款與損害賠償。

這起訴訟於2019年由博靈頓北方和聖菲鐵路公司(BNSF Railway)根據「虛假申報法」(False Claims Act)提出，該法允許私人方代表政府提起訴訟。

BNSF公司本身是數百件石棉相關訴訟的被告，該公司指控CARD在未掌握充分證據證實患者罹患石棉相關疾病的情況下，代表病患提出索賠。

陪審團上個月通過原告勝訴後，聯邦地方法官克利史汀森(Dana Christensen)在命令中表示將給予嚴厲的懲罰，以預防未來再出現不當行為。

克利史汀森指出，CARD的知名醫師布萊克(Brad Black)甚至給自己開了罹患石棉相關疾病的診斷書，一名護士則為她自己的母親申請福利。

法官也援引審判中的證據，指出該診所極有可能替疑似沒有合理石棉相關診斷的患者開立類鴉片藥物處方。

根據法律，法官將陪審團裁定的110萬元賠償金額提高三倍，達330萬元，並處以260萬額外罰款。

根據「虛假申報法」，法官將25%的罰款和賠償金判給BNSF公司。

聯邦檢察官此前拒絕介入此案，也沒有對診所提出刑事指控。

CARD的律師20日向第九巡迴上訴法院(9th U.S. Circuit Court of Appeals)提出上訴，該診所總裁麥克紐(Tracy McNew)說如果被迫支付數百萬元的判決賠償金，可能導致診所被迫申請破產 。

衛生官員表示利比地區至少有400人因接觸石棉死亡，數千人因此患病。該診所已經確認超過3400名石棉相關疾病患者，並收到逾2000萬元的聯邦資助。