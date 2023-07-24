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禁8呎內拍警察執勤 聯邦法官判亞州違憲

編譯徐薏茹／綜合23日電
亞利桑納州議會去年通過法案，限制民眾在警察工作範圍八呎內的拍攝權利。如今這項法案被聯邦地方法官裁定違憲，永久禁止實施。(美聯社)
亞利桑納州議會去年通過法案，限制民眾在警察工作範圍八呎內的拍攝權利。如今這項法案被聯邦地方法官裁定違憲，永久禁止實施。(美聯社)

聯邦法官日前裁決，亞利桑納州一項限制民眾近距離拍攝執法警員的法律違憲，該法律違反拍攝警察工作者的明確權利。

聯邦地方法官圖奇(John Tuchi)去年曾暫緩這項立法，現在則永久阻止該法實施。

這項由共和黨推動的法律於2022年7月由前亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)簽署，但隨著時間過去，對於此項限制的關注也逐漸消退。當法院下令暫停執行時，竟沒有共和黨人出面捍衛該法；發起該法案的共和黨籍州參議員卡瓦納(John Kavanagh)承認，找不到外部團體為該法辯護。

該法規定，若警察提出要求不准拍攝，而仍故意在距離警員八呎以內的範圍內拍攝屬於非法行為；另外在私有財產領域內，若警方認為有人干擾或該區域不安全，即便拍攝已獲得產權所有人許可，警察仍可命令對方停止拍攝。

圖奇法官裁定：「該法禁止或阻止大量受憲法第一修正案保護的活動，有鑑於亞州其他法律已經有效，沒有必要防止對警察的干擾。」

新聞媒體及美國公民自由聯盟(ACLU)聯合提出該項訴訟，成功阻止法律實行。

由於現在幾乎人人手持智慧型手機，旁觀者的手機影片經常成為揭露警察不當行為的有力證據，其中最知名的例子莫過於2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察暴力執法致死的案件。民眾的錄影證據重塑關於警方執法透明度的討論。

美聯社的律師指出，這項法律很容易造成攝影記者在報導集會遊行時被逮捕，大幅限制了他們捕捉警察與示威抗議者之間互動的能力。

共和黨 亞利桑納州 美國公民

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