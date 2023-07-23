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拜登擴大打擊「垃圾收費」 業者嗆管太多

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在白宮競爭委員會會議上宣布擴大打擊租屋市場上各種巧立名目的「垃圾收費」，表示消費者「已經不想再當冤大頭」。(路透)
拜登總統在白宮競爭委員會會議上宣布擴大打擊租屋市場上各種巧立名目的「垃圾收費」，表示消費者「已經不想再當冤大頭」。(路透)

白宮日前宣布擴大打擊租屋市場上各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)；拜登總統在18個部會機關組成的白宮競爭委員會(White House Competition Council)第15次會議上說，這波行動主要在於爭取基本公平，民眾「已不想再當冤大頭」。

拜登2021年7月簽署行政命令設立白宮競爭委員會，委員會統籌相關政府部門查緝反競爭手段。肉品包裝、海運以及垃圾收費都是檢討重點。

白宮表示，長達40年來帶有誤導的經濟哲理，導致只有四分之三的全國產業獲得發展，一般全美家庭每年開銷多出5000元，還面臨低薪問題。

「我們不能接受導致大規模裁員、物價上漲、勞工與消費者選擇都變少的不良併購。」拜登在會議中指出：「資本主義如果缺乏競爭，就不是資本主義，而是剝削。」

路透分析，打擊「垃圾收費」受到兩黨支持與民意肯定，但業者卻對政府加強監督頗為不滿，指控拜登政府「管太多」。

美國商會資深主管海瑟(Sean Heather)表示，業者同意透明化非常重要，但不希望政府對於垃圾收費或併購祭出太多法規。

拜登在會中表示，三大租屋平台Zillow、Apartments.com以及AffordableHousing.com都已同意公開揭示租屋的所有開銷、預付花費，例如租屋申請費(application fees)每筆金額可能要100元以上，有些消費者倒垃圾或透過網路交房租還要另繳方便費(convenience fees)。美國三大航空公司已取消親子同座的收費。

一名資深政府官員說，拜登政府的行動不會造成垃圾收費價格降低，但增加透明化則有助於減少垃圾收費亂象，因為數千萬租屋族有機會在租屋市場貨比三家。

拜登多次呼籲聯邦機關、國會以及私人企業正視意外收費問題，這些費用可能讓消費者成本負擔增加20%。

拜登 白宮 裁員

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