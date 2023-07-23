拜登擴大打擊「垃圾收費」 業者嗆管太多
白宮日前宣布擴大打擊租屋市場上各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)；拜登總統在18個部會機關組成的白宮競爭委員會(White House Competition Council)第15次會議上說，這波行動主要在於爭取基本公平，民眾「已不想再當冤大頭」。
拜登2021年7月簽署行政命令設立白宮競爭委員會，委員會統籌相關政府部門查緝反競爭手段。肉品包裝、海運以及垃圾收費都是檢討重點。
白宮表示，長達40年來帶有誤導的經濟哲理，導致只有四分之三的全國產業獲得發展，一般全美家庭每年開銷多出5000元，還面臨低薪問題。
「我們不能接受導致大規模裁員、物價上漲、勞工與消費者選擇都變少的不良併購。」拜登在會議中指出：「資本主義如果缺乏競爭，就不是資本主義，而是剝削。」
路透分析，打擊「垃圾收費」受到兩黨支持與民意肯定，但業者卻對政府加強監督頗為不滿，指控拜登政府「管太多」。
美國商會資深主管海瑟(Sean Heather)表示，業者同意透明化非常重要，但不希望政府對於垃圾收費或併購祭出太多法規。
拜登在會中表示，三大租屋平台Zillow、Apartments.com以及AffordableHousing.com都已同意公開揭示租屋的所有開銷、預付花費，例如租屋申請費(application fees)每筆金額可能要100元以上，有些消費者倒垃圾或透過網路交房租還要另繳方便費(convenience fees)。美國三大航空公司已取消親子同座的收費。
一名資深政府官員說，拜登政府的行動不會造成垃圾收費價格降低，但增加透明化則有助於減少垃圾收費亂象，因為數千萬租屋族有機會在租屋市場貨比三家。
拜登多次呼籲聯邦機關、國會以及私人企業正視意外收費問題，這些費用可能讓消費者成本負擔增加20%。
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