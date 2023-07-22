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富含纖維素… 夏日消暑吃西瓜 可以管理體重

編譯陳韻涵／綜合報導
西瓜含糖量比芒果、葡萄、櫻桃、梨子等許多水果低。(Getty Images)
西瓜含糖量比芒果、葡萄、櫻桃、梨子等許多水果低。(Getty Images)

夏季到來，庭院燒烤、泳池派對和親子活動滿檔，其中不可或缺的水果正是西瓜。今日美國報報導，美國夏季消耗的西瓜超過4000萬磅，適量攝取這種90%由水組成的水果，既營養又健康。

西瓜顏色吸睛、多汁脆口，水分與電解質含量都很高，儘管西瓜甜度不低，卻因富含纖維素而可作為減重人士的健康零食。

西瓜的健康益處多，可保護關節避免發炎、促進消化，且比其他水果富含茄紅素(lycopene)。茄紅素是重要的抗氧化劑，可降低罹患癌症心臟病的風險。

西瓜是β-胡蘿蔔素的重要來源，可保護人體免受自由基分子的破壞。

亞利桑納州立大學營養學教授卡羅‧強斯敦(Carol Johnston)說，西瓜「富含纖維、維生素、礦物質和健康的植物性化學物質(phytochemicals)」。

植物性化學物質可增強免疫力，避免去氧核糖核酸(DNA)受損。

美國癌症研究所(American Institute for Cancer Research)註冊營養師凱倫‧柯林斯(Karen Collins)表示，西瓜是維生素A、C的極佳來源，且「有助增加鉀和鎂的攝取量，這些礦物質有助維持健康的血壓」。

強斯敦表示，儘管西瓜能滿足甜食控的口腹之慾，其含糖量卻比許多熱門水果還低，如芒果、葡萄、櫻桃、梨子等。每片西瓜約有17克的碳水化合物，所以還是別一次吃太多。

柯林斯表示，西瓜通常切片吃，但它也是「天然甜味劑」，不妨與其他蔬果一起切丁製成沙拉享用。

西瓜熱量低且有飽足感，很適合正在減脂的人享用。

妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)註冊營養師塔拉‧施密特(Tara Schmidt)形容，西瓜是好用的體重管理工具，「水分高、纖維多、熱量低」，而水和纖維是達到飽足感的兩大要素。

西瓜清涼消暑，連印度總理莫迪訪美，白宮國宴的冷盤菜式都有西瓜。(美聯社)
西瓜清涼消暑，連印度總理莫迪訪美，白宮國宴的冷盤菜式都有西瓜。(美聯社)

一杯切片西瓜的熱量不到50卡，卻有約0.6克纖維和0.9克蛋白質。

柯林斯表示，西瓜健康益處多，「農業部建議的西瓜攝取量是其他水果的兩倍」，每天吃無妨。

聯邦疾管局(CDC)調查發現，僅10%成人每天攝取足夠分量的蔬果；柯林斯表示，80%美國人每天攝取的水果不足，多吃水果總比攝取不足好。

西瓜顏色吸睛、多汁脆口，美國夏季消耗的西瓜超過4000萬磅。(Getty Ima...
西瓜顏色吸睛、多汁脆口，美國夏季消耗的西瓜超過4000萬磅。(Getty Images)

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