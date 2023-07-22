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可能因陽光與高溫變質… 夏天海邊野餐 別帶這5種食物

編譯徐薏茹／綜合報導
生菜沙拉是健康飲食，但在高溫下不僅會枯萎，細菌也會迅速繁殖，因此不適合帶到海邊。(Getty Images)
生菜沙拉是健康飲食，但在高溫下不僅會枯萎，細菌也會迅速繁殖，因此不適合帶到海邊。(Getty Images)

炎炎夏日去海邊玩耍時須特別注意，攜至戶外的食物可能因陽光與高溫變質，當食物在不安全的溫度範圍放置太久，致病細菌可能生長到危險的水平，這些病原體包括沙門氏菌(salmonella)、大腸桿菌(E. coli)、曲狀桿菌(campylobacter)、產氣莢膜桿菌(Clostridium perfringens)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等，可導致腹瀉與嘔吐。

NBC News資深醫療記者托瑞斯(John Torres)醫師指出，細菌在華氏40度到140度的「危險範圍」內繁殖最迅速，農業部建議易腐敗的食物不應離開冰箱超過兩小時。

TODAY.com報導，若周圍溫度高於華氏90度，這在海邊相當常見，則食物不應該放置超過一小時。

托瑞斯建議，前往海邊玩耍時使用高品質的可攜式保冷箱，但也很難確保一整天的溫度都控制在華氏40度以下，因此他建議以下食品最好不要帶到海邊享用。

1.冷切肉

若三明治裡夾有熟食肉或冷切肉，如切片火雞肉、火腿、雞肉、烤牛肉、義大利香腸、培根或波隆那香腸等，這些食物在食用前都需要冷藏。

2.新鮮沙拉

新鮮的沙拉含有綠色蔬菜等生食，不適合帶到海邊，沙拉在高溫下不僅會枯萎、變得濕軟，內含的細菌還會在高溫環境中迅速繁殖。

3.含美乃滋的食品

例如加入美乃滋(mayonnaise)製作的馬鈴薯沙拉，總是引發許多問題，儘管美乃滋原本放在非冷藏的貨架上，但任何含有美乃滋的沙拉或食物在華氏40度以上的溫度下僅能放置兩小時，否則就應該丟棄。

4.未經烹煮的肉類

燒烤是許多人最愛的海邊活動，但帶一堆生的漢堡肉或雞肉並不是個好主意，托瑞斯不建議帶生肉或未烹調過的肉到海邊。

若仍想帶生肉到海邊燒烤，務必存放於溫度低於華氏40度的保冷箱中，將其密封，並將生肉與保冷箱裡其他不需要烹調的食物分隔開。

5.事先切好的水果

事先切好的水果可能含有沙門氏桿菌等食源性病原體，水果切開後，表面的細菌可能會轉移至果肉中。

切片水果升溫更快而且會吸引昆蟲，建議帶一整顆水果到海邊再切開，確保雙手及刀具乾淨。

生肉、冷切肉等需冷藏的肉類不應置放在高溫下，也不適合帶到海邊或置於戶外。(Get...
生肉、冷切肉等需冷藏的肉類不應置放在高溫下，也不適合帶到海邊或置於戶外。(Getty Images)

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