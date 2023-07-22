把嬰兒忘在133℉車裡熱死 誇張保母「過失殺人」被捕

佛羅里達州 貝克郡(Baker County)警長辦公室表示，一名10個月大的嬰兒19日被保母留在車上，結果遭熱死，保母被以嚴重過失殺人罪(aggravated manslaughter)逮捕。

貝克郡位於傑克遜維爾(Jacksonville)西部，氣象單位20日並未對貝克郡地區發布極度高溫 警報。就在這起不幸事件發生的同時，美國南部、西南部地區數百萬民眾正處於具有致命危險的高溫熱浪下。

警方表示，48歲保母朗達‧朱威爾(Rhonda Jewell)19日早上8時到嬰兒母親家裡接走小孩，但嬰兒的母親到了下午1時赫然發現，寶寶竟被保母留在車內。

國家氣象局(National Weather Service)紀錄顯示，19日下午1時前，佛州 當地溫度為華氏97度。

警長辦公室報案紀錄指出，嬰兒在車上被發現時，車內溫度高達華氏133度。

報案紀錄顯示，朱威爾19日同時照顧的其他孩童都健康無恙。

朱威爾對調查人員供稱，接到嬰兒之後，開車回家就直接進屋，與她所照顧的其他孩子互動，忘了嬰兒還在車上。

疾病管制暨預防中心(CDC)指出，即使在氣溫華氏80度的天氣下，車內溫度可能在60分鐘便升高到華氏123度。

運輸部轄下全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)指出，每年平均有40名兒童因為被留在車上而中暑死亡。這些死亡案例中有53%是因為大人疏忽而被遺忘在車上。

NHTSA呼籲家長應養成習慣，下車之後鎖門之前，一定要先察看後座；車子如果不使用時，一定要上鎖，以免幼童溜進車內被反鎖。