招聘前紐時編輯遭抵制 德州農工校長請辭

德州農工大學校長凱薩琳·班克斯21日發表公開信，以該校「負面新聞已經成為一種干擾」為由，宣布辭職，立即退休。(美聯社)

德州 農工大學(Texas A&M University)校長凱薩琳·班克斯(Katherine Banks)21日發表辭職信，她以該校「負面新聞已經成為一種干擾」為由，宣布辭職，並將立即退休。

這所全美最大校園不久前剛發生「招聘破局」事件。班克斯聘請有20年資歷的前紐約時報非裔編輯凱瑟琳·麥克爾羅伊(Kathleen McElroy)負責該校新聞系項目計畫；但這項招聘因為麥克爾羅伊長年從事種族和性別多元和包容性工作，遭校內師生團體「魯德協會」(Rudder Association)抵制，最終破局。

共和黨 各級民代近來不斷將目標指向全美大學多元性、公平性和包容性項目；德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)6月剛簽署法案撤銷公立大學相關項目辦公室。

A&M大學系統聲明表示，班克斯本周告訴教職員工，她為招聘麥克爾羅伊「有缺陷的流程」負責，但她也認為麥克爾羅伊是「歇斯底里的『反覺醒』和外部干預招聘過程的受害者」。

麥克爾羅伊21日告訴德克薩斯論壇報(Texas Tribune)說，她覺得自己「在整個過程中受傷害，受到種族甚至性別的批判」；她不認為其他人會面臨同樣障礙或挑戰。麥克爾羅伊的聘任從一開始的終身職改為五年職、再改為一年一聘，她最後決定留在德州大學任教，拒絕接受A&M聘書。

班克斯19日在教職員會議上表示，麥克爾羅伊的合約內容改變一事，她並沒有參與。教職員會議決定成立小組調查。

德州農工大學藝術科學學院代理院長貝穆德斯(José Luis Bermúdez)17日也宣布離職。麥克爾羅伊表示，貝穆德斯曾告誡她，A&M有關多元、公平性的「歇斯底里」情緒日益高漲，建議她留在德州大學。

美國知名大學本周相當動盪。史丹福大學 校長泰西爾拉文(Marc Tessier-Lavigne)19日也剛宣布辭職，任期至8月底。原因是他的研究論文經調查被發現有嚴重缺陷。