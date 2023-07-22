南部已破400項高溫紀錄 聖嬰明年3月才退…還有得熱

全球多數地區今夏異常高溫，而美國海洋暨大氣管理局預測，聖嬰現象將持續到明年，因此各地反常氣候將更嚴重。圖為路易斯安那州今年5月泛洪，部分地區一片汪洋。(美聯社)

美國海洋暨大氣管理局(NOAA)21日預測，帶動太平洋赤道暖流，升高全球氣溫的聖嬰現象(El Nino)明年3月才會消退，加上人為的氣候變遷 因素，入夏以來已被熱浪沖昏頭的美國，未來幾個月還有得熱。

聖嬰暖流今年6月開始影響全球氣溫，NOAA氣象專家羅森克蘭斯(Matthew Rosencrans)說，聖嬰現象至少將持續到北半球的冬季結束，「機率高達90%」。

聖嬰現象和氣候變遷兩大因素加在一起，高溫 天氣只會更加嚴重，全球各地氣溫破紀錄的可能性增高，由今年上半年「極度溫暖」的紀錄，已可看出一斑。NOAA國家環境資訊中心氣候專家桑契斯-魯果(Ahira Sánchez-Lugo)搬出歷史資料，說只有2016和2020的上半年比今年同期的平均溫度高。

2023年的6月則是1850年開始有氣象紀錄以來，最熱的6月。NOAA資料顯示，美國南部燠熱天氣已超過一個月，南部6月和7月上半，已打破400項高溫紀錄，多數新紀錄是在德州 創下。

NOAA南部區域氣候中心主任尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)說，全德州和奧克拉荷馬一半地區，氣溫都超過100華氏度，阿肯色和密西西比部分地區也破百。「艾爾帕索到目前為止，已連續第34天超過100℉」。

氣象預報專家說，未來三個月，全美大部分地區氣溫都將高於往年平均。桑契斯-魯果說，2023年名列史上最熱五年的機率高於90%。過去八年是史上最熱的八年。