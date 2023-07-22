我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

南部已破400項高溫紀錄 聖嬰明年3月才退…還有得熱

記者張聲肇／綜合報導
全球多數地區今夏異常高溫，而美國海洋暨大氣管理局預測，聖嬰現象將持續到明年，因此各地反常氣候將更嚴重。圖為路易斯安那州今年5月泛洪，部分地區一片汪洋。(美聯社)
全球多數地區今夏異常高溫，而美國海洋暨大氣管理局預測，聖嬰現象將持續到明年，因此各地反常氣候將更嚴重。圖為路易斯安那州今年5月泛洪，部分地區一片汪洋。(美聯社)

美國海洋暨大氣管理局(NOAA)21日預測，帶動太平洋赤道暖流，升高全球氣溫的聖嬰現象(El Nino)明年3月才會消退，加上人為的氣候變遷因素，入夏以來已被熱浪沖昏頭的美國，未來幾個月還有得熱。

聖嬰暖流今年6月開始影響全球氣溫，NOAA氣象專家羅森克蘭斯(Matthew Rosencrans)說，聖嬰現象至少將持續到北半球的冬季結束，「機率高達90%」。

聖嬰現象和氣候變遷兩大因素加在一起，高溫天氣只會更加嚴重，全球各地氣溫破紀錄的可能性增高，由今年上半年「極度溫暖」的紀錄，已可看出一斑。NOAA國家環境資訊中心氣候專家桑契斯-魯果(Ahira Sánchez-Lugo)搬出歷史資料，說只有2016和2020的上半年比今年同期的平均溫度高。

2023年的6月則是1850年開始有氣象紀錄以來，最熱的6月。NOAA資料顯示，美國南部燠熱天氣已超過一個月，南部6月和7月上半，已打破400項高溫紀錄，多數新紀錄是在德州創下。

NOAA南部區域氣候中心主任尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)說，全德州和奧克拉荷馬一半地區，氣溫都超過100華氏度，阿肯色和密西西比部分地區也破百。「艾爾帕索到目前為止，已連續第34天超過100℉」。

氣象預報專家說，未來三個月，全美大部分地區氣溫都將高於往年平均。桑契斯-魯果說，2023年名列史上最熱五年的機率高於90%。過去八年是史上最熱的八年。

氣候變遷 德州 高溫

上一則

把嬰兒忘在133℉車裡熱死 誇張保母「過失殺人」被捕

下一則

7月均溫達102.4℉…全美主要都會 鳳凰城月均溫率先破百

延伸閱讀

亞太助卿康達：台為全球經濟中心 警告北京勿挑戰台海現狀

亞太助卿康達：台為全球經濟中心 警告北京勿挑戰台海現狀
美國補助電動車電池回收 挑戰中國主導地位

美國補助電動車電池回收 挑戰中國主導地位
不配合新冠調查 美中止資助武漢病毒所

不配合新冠調查 美中止資助武漢病毒所
美軍士兵叛逃北韓 美朝4祕密聯繫管道曝光

美軍士兵叛逃北韓 美朝4祕密聯繫管道曝光

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲