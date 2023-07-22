我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

7月均溫達102.4℉…全美主要都會 鳳凰城月均溫率先破百

編譯周芳苑／綜合21日電
亞利桑納州鳳凰城今夏長期酷熱，預期本月均溫將達102.4度，成為美國第一個月均溫突破華氏100度的主要都會區。圖為當地兩名青少年17日在華氏115度高溫下補充水分。(美聯社)
亞利桑納州鳳凰城今夏長期酷熱，預期本月均溫將達102.4度，成為美國第一個月均溫突破華氏100度的主要都會區。圖為當地兩名青少年17日在華氏115度高溫下補充水分。(美聯社)

美國西南各州7月熱得離譜，亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)即將成為全美主要都會中第一個全月平均氣溫突破華氏100度的城市。

7月截至20日，鳳凰城平均高溫達華氏114.4度、平均低溫(average low)為90.4度，綜合推估，整個月平均氣溫將達102.4度，比前一個月度最高溫高出3.3度。

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，之前有幾座相對小的城市月均溫破百，包括加州死亡谷(Death Valley)2018年7月達108.1度、亞利桑納州哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)1996年7月達102.2度、加州尼德爾斯(Needles)2006年7月達100.9度。

哈瓦蘇湖城是橫跨加州和亞利桑納州邊境的熱門旅遊景點，也是繼鳳凰城之後，月均溫破百的第二大城市。哈瓦蘇湖城人口5萬8000人，鳳凰城則有超過160萬人。

鳳凰城2020年8月幾乎創下月均溫破百的紀錄，當時平均99.1度，是2023年之前最熱的一個月。

全美另有其他大城市和鳳凰城一樣以炎熱著稱，但最高月均溫無出其右。這些城市最高均溫紀錄分別是拉斯維加斯(Las Vegas)2010年7月的96.2度、達拉斯(Dallas)2011年8月的94.4度、路易斯安納州什里夫波特(Shreveport)2011年8月的91.5度、休士頓(Houston)2011年8月的90.4度、邁阿密(Miami)2020年7月的85.9度。

以數據工具National Blend of Models推估，鳳凰城今年7月均溫可望達到102.7度，將比其他大城市氣溫高出6度以上。鳳凰城7月平均高溫、低溫預料也將分別打破2020年創下的舊紀錄110.7度和88度。

鳳凰城近代史上曾有三天破120度，1990年6月26年的122度是最高紀錄。

綜合數據預計，鳳凰城7月最後一天氣溫將不到110 度，7月首見。目前已連續20天超過110度，之前紀錄是連續18天達110度。

氣象局氣候預測中心預測，異常高溫將持續到8月。

高溫 加州 亞利桑納州

上一則

南部已破400項高溫紀錄 聖嬰明年3月才退…還有得熱

延伸閱讀

量產大減 新油井審批幾乎停頓

量產大減 新油井審批幾乎停頓
加州擬設限速相機 律師：注意財務問題

加州擬設限速相機 律師：注意財務問題
史上第3高… 10.8億勁球頭獎 加州洛杉磯1票獨中

史上第3高… 10.8億勁球頭獎 加州洛杉磯1票獨中
明年起 加州6城試點限速相機 時速11哩成超速標準

明年起 加州6城試點限速相機 時速11哩成超速標準

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲