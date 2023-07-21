有毒漂白劑充新冠解藥 佛州4父子遭定罪

65歲佛州男子馬克‧葛瑞能(Mark Grenon)與3個兒子，聯手透過網路教會管道販賣有毒的工業用漂白劑聲稱新冠病毒解藥，被判有罪。(截圖自ABC 7影片)

聯邦法院紀錄顯示，65歲的佛羅里達州 男子馬克‧葛瑞能(Mark Grenon)與分別為37歲、35歲和29歲的3個兒子，聯手透過網路教會管道販賣利用有毒工業漂白劑製成、聲稱新冠病毒解藥的藥水，19日被邁阿密陪審團裁定共謀詐欺 美國(Conspiracy to defraud the United States)、運輸仿冒藥品(deliver misbranded drugs)等多項罪名成立。

該案在邁阿密聯邦法庭審訊兩天後，由12人組成的大陪團19日僅用了30分鐘即一致裁定4人罪成；馬克‧葛瑞能與強納生‧葛瑞能(Jonathan Grenon)、約瑟夫‧葛瑞能(Joseph Grenon)、喬登‧葛瑞能(Jordan Grenon)父子四人面臨最高五年有期徒刑，法院訂於10月6日宣判刑期。

葛瑞能父子在歷時兩天的庭訊期間均未發言。陪審團宣布定罪判決後，約瑟夫‧葛瑞能則說將會上訴。

根據檢方調查，葛瑞能父子透過自家成立的「創世紀第二章健康與治療教會」(Genesis II Church of Health and Healing)，賣出共計100萬元的「神蹟礦物質口服液」(Miracle Mineral Solution)，數萬名銷售對象分布全美各地。

葛瑞能父子在廣告片中聲稱，「神蹟礦物質口服液」具有95%療效，可以治好新冠病毒、阿茲海默症 、自閉症、腦癌、愛滋病以及多發性硬化症(multiple sclerosis)，但所謂的口服藥水其實是二氧化氯(chlorine dioxide)，一般多用來作為工業漂白，飲用後可能對人體造成致命危險。

邁阿密聯邦法院法官2020年即已禁止葛瑞能父子販賣「神蹟礦物質口服液」，但檢方指出，2022年7月接到民眾飲用「神蹟礦物質口服液」後住院的多起通報案例，造成某些民眾性命垂危。