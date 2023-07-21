佛州女童被麥當勞麥克雞塊二度灼傷 獲賠80萬

佛羅里達州一名當時年約四歲的女童在麥當勞一家加盟店被麥克雞塊二度灼傷，陪審團裁定，該女孩家人應獲賠80萬元。(美聯社)

四年多前佛羅里達州 一名女童在麥當勞 (McDonald's )的某家加盟店被麥克雞塊(chicken nuggets)二度灼傷，陪審團裁定，該女孩家人應獲80萬元賠償。

這起訴訟最初於2019年提出，原告指控麥當勞「快樂兒童餐」(Happy Meal)裡的雞塊燙得「不合理且危險」，導致當時約四歲的小女孩奧莉薇·卡拉巴羅(Olivia Caraballo)大腿被雞塊灼傷。

小女孩的母親霍姆斯(Philana Holmes)和父親卡拉巴羅·埃斯特維茲(Humberto Caraballo Estevez)稱，當時小奧莉薇坐在媽媽停在得來速車道上的車子後座時，麥克雞塊掉到她腿上造成二度灼傷。

霍姆斯作證說，雞塊掉到腿上時，奧莉薇痛得尖叫。這位母親將車子開到停車場察看時發現，雞塊卡在小女孩大腿和安全帶之間。

霍姆斯並作證說，麥當勞未事先警告食物那麼燙。麥當勞則作證說，他們遵守食品安全有關雞塊必須夠熱到足以避免沙門氏菌中毒的規定，而且食物離開得來速之後所發生的情況，超出該公司所能控制的範圍。

陪審團5月間針對該訴訟做出決定，認為麥當勞和加盟店對灼燒都有過失。據「南佛羅里達州太陽哨兵報」(South Florida SunSentinel)報導，陪審團19日研議不到兩個小時便做出裁決。 據美聯社報導，提出告訴的這家人最初要求賠償1500萬元。

美聯社報導，陪審團的裁決顯示，賠償金分配是過去4年40萬元、未來另分配40萬元。