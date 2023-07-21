史上第3高… 10.8億勁球頭獎 加州洛杉磯1票獨中

美國彩券史上頭獎獎金第7高的10億8000萬元勁球頭獎19日晚在洛杉磯開出。得獎幸運兒尚未出面，加州彩票公司就先頒發100萬元獎金給賣出頭獎彩券的拉斯帕爾米塔斯迷你超市店主。(美聯社)

美國彩券史上頭獎獎金第七高、勁球 史上第三高 的勁球(Powerball)19日晚間開獎，由在加州 賣出的一張獎券獨中高達10億8000萬元的頭獎彩金，是加州八個月內開出的第二張獎金超過10億元的勁球。但得獎幸運兒尚未出面。

19日晚簽中的獎券是在洛杉磯拉斯帕爾米塔斯迷你超市(Las Palmitas Mini Market)售出；當晚搖出的中獎號碼為7、10、11、13、24，紅色勁球號碼24；加碼選項Power Play為2倍。

去年11月加州男子卡斯楚(Edwin G. Castro)一舉贏得創紀錄的20億4000萬元勁球頭獎；事後雖一度傳出彩券偷竊爭議；但今年2月卡斯楚確認得獎，並選擇一次領取9億9760萬元獎金。

現在人們也好奇19日晚贏得巨額頭獎的幸運兒，會選擇如何把這筆錢帶回家。

「今日美國報」報導，無論勁球或與其競爭的對手兆彩(Mega Millions)的獎金，都被視為應稅收入。自2014年以來，所有樂透贏家都選擇一次性領走獎金，沒有人選擇分29年共30期的年金支付方式。

如果此次勁球10億8000萬元頭獎贏家也選擇一次性領取，可獲獎金數額為5億1680萬元。但在繳納完聯邦稅之後，餘額約為3億2560萬元，但州政府和地方的稅務官還在摩拳擦掌要分一筆。

若贏家選擇在29年內分30期領取年金，額度每年增加5%，最後獎金總額約可拿到10億元。若中獎者在領完所有獎金以前去世，餘額將繼續支付給遺產受益人。

儘管分29年領取獎金看似可領金額較多，但持續29年通貨膨脹和不可預見的稅收變化，可能侵蝕獎金價值。專家建議，贏家在做決定前尋求財務諮詢，考量如何透過明智投資增值。

勁球或兆彩自4月中旬以來頭獎連續無人中，以致近幾周頭獎金額不斷飆升並刷新紀錄。下次兆彩抽獎是21日，最高獎金為7億2000萬元。至於勁球樂透在巨額頭獎開出之後，獎金又回到2000萬元，下次抽獎日期是22日。

2016年迄今，勁球和兆彩已有七次頭獎金額逾10億元，其中四次就出現在近兩年內。