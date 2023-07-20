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路透民調：經濟好、墮胎權 穩定拜登支持度

編譯徐薏茹／綜合19日電
路透最新民調顯示在民調假設的總統對決中，拜登總統(右)以37%的支持率，小幅領先川普(左)的35%。(美聯社)
路透最新民調顯示在民調假設的總統對決中，拜登總統(右)以37%的支持率，小幅領先川普(左)的35%。(美聯社)

路透/易普索(Reuters/Ipsos)19日公布的新民調顯示，穩定的經濟和墮胎權受威脅激起的怒火加強拜登的支持度，但選民也被其共和黨對手發動的一系列文化戰爭議題吸引，包括移民、公立學校的性別與性教育、學生競賽的跨性別運動選手等。

該民調於7月11日至17日進行，共4414名美國成人填答線上問卷。

民調指出，選民在部分議題中似乎可被共和黨說服，但同時對限制墮胎的行動感到不滿。

拜登計畫在競選中強調他的經濟政績，特別是低失業率、創造就業的公共投資等成果，他稱為「拜登經濟學」(Bidenomics)。

36%民調受訪者預期明年的個人經濟狀況將改善，20%認為會變差，38%認為差不多，其餘回答不清楚；民主黨、共和黨和無黨派選民的樂觀者均多於悲觀者。

無黨派競選分析媒體「選舉內幕」(Inside Elections)分析師拉巴什金(Jacob Rubashkin)指出，通膨下降及經濟衰退的可能性降低，可能使共和黨失去攻擊拜登與民主黨最有力的論據。

在民調假設的對決中，拜登以37%的支持率小幅領先川普的35%，其他28%表示不確定、可能投給其他人或不會投給任何人。

選民對失去墮胎權的憂慮幫助民主黨在去年期中選舉保住國會勢力，民調顯示大部分選民反對嚴格限制墮胎權的總統候選人。

73%的獨立選民表示不太可能支持推動墮胎禁令或嚴格限制墮胎權的總統候選人。

被許多政治策士視為重要人群的郊區白人女性選民中，72%表示不太可能支持反墮胎的候選人。

民調還指出，川普在共和黨初選中握有主要優勢，以47%的支持率領先其他共和黨候選人，遠高於佛州州長德桑提斯的19%，德桑提斯的支持率在黨內排名第二。

川普７月的支持率比6月民調的43%更高。

共和黨其餘候選人遠落後於領先的川普、德桑提斯，印度裔生技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)的支持率為9%，前副總統潘斯(Mike Pence)支持率為7%。

民調 共和黨 墮胎

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