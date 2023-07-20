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民眾受夠了…電話詐騙盛行 聯邦各州聯手反制

記者顏伶如／綜合報導
聯邦貿易委員會以及聯邦、州級司法機關聯手推出「停止詐騙電話行動計畫」，全面打擊非法自動語音電話與行銷詐騙電話亂象。(路透)
聯邦貿易委員會以及聯邦、州級司法機關聯手推出「停止詐騙電話行動計畫」，全面打擊非法自動語音電話與行銷詐騙電話亂象。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)以及101個聯邦、州級司法機關聯手推出「停止詐騙電話行動計畫」(Operation Stop Scam Calls)，全面打擊非法自動語音電話(robocalls)與行銷詐騙電話亂象，包括來自境外的網路語音傳輸(VoIP)。

全美50州及華府特區檢察長也都參與「停止詐騙電話行動計畫」。FTC下設的消費者保護局(BCP)局長萊文(Samuel Levine)18日對媒體表示，民眾都害怕接到詐騙電話，「接到一通就讓人覺得受不了」。

「自動語音電話就像蝗蟲蟲害一樣。」亥俄州檢察長約斯特(Dave Yost)說：「就連檢察長自己也會接到自動語音電話，問題真的是無所不在。」

電話行銷、來自境外的自動撥號網路語音傳輸，都是「停止詐騙電話行動計畫」的整頓目標。司法機關希望根除誘騙消費者上當的主要原恩。舉例來說，不肖人士對消費者佯稱贈送免費獎品或提供就業面試，換取消費者提供個人資料，然後將消費者個資販賣給電話行銷商，聲稱消費者「同意」接收各式各樣的推銷電話。

國家廣播公司(NBC)報導，遭到詐騙電話頻頻騷擾的許多受害民眾，其實都有參加FTC在2003年推出的「全國禁止電話推銷登記」(National Do-Not-Call Registry)。根據統計，截至2022年9月30日為止，共有2億4680萬個電話號碼已登記參加「全國禁止電話推銷登記」。

遭到FTC查緝的最新案例之一，便是總部位於紐約的流暢公司(Fluent)。流暢公司遭控違法自動語音電話禁令，同意繳交250萬元民事罰款。

調查人員形容流暢公司彷彿一座「同意農場」(consent farm)，每天誘騙將近100萬名民眾參加汽車保險延長、債務減輕、營利教育計畫、酸痛藥膏、太陽能等產品與服務，取得個資之後代為授權同意接收自動語音電話。

詐騙 個資 華府特區

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