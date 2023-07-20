赴國會作證 兩人舉報國稅局涉干預調查杭特案

國稅局稽查員沙普利(左)和國際稅務金融犯罪部門人員齊格勒，19日就杭特•拜登涉嫌干預司法部調查案，至眾院監督委員會作證。(美聯社)

由共和黨 領導的眾院監督委員會19日就拜登 總統次子杭特·拜登(Hunter Biden)涉嫌干預司法部調查案舉行聽證，聽取國稅局 (IRS)稽查員沙普利(Gary Shapley)和國際稅務金融犯罪部門人員齊格勒(Joseph Ziegler)的證詞。

杭特6月甫與偵辦其案子的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)就兩項逃漏稅輕罪罪名達成認罪協議。眾院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)表示，兩位國稅局舉報人握有「重要信息」可分享給「拜登家族兜售影響力」調查案委員會小組。

沙普利開場指出，魏斯2022年10月曾向一群聯邦調查局(FBI)和國稅局調查人員表示，「是否提控，決定權不在他」；兩周後，國稅局就被司法部完全排除在全案外；沙普利也嚴厲批評魏斯和司法部長加蘭德。

由前總統川普任命的魏斯已對沙普利指控提出異議；他6月致函眾院司法委員會主席、共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)表示，他在「何處、何時及是否提出指控」方面擁有「最終權力」。

齊格勒則表示，他是國稅局杭特調查案首席代理人，「我有理由相信調查過程嚴重管理不善，調查此稅款案花的資金被嚴重浪費，司法部稅務局和德拉瓦州聯邦檢察官辦公室濫用權力」。

喬登表示，兩位證人都有十多年刑事調查經驗且均為國際逃稅案專家，他們證詞「一致」，「我相信他們才是說真話的人。」