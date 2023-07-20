我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

赴國會作證 兩人舉報國稅局涉干預調查杭特案

記者胡玉立／綜合報導
國稅局稽查員沙普利(左)和國際稅務金融犯罪部門人員齊格勒，19日就杭特•拜登涉嫌干預司法部調查案，至眾院監督委員會作證。(美聯社)
國稅局稽查員沙普利(左)和國際稅務金融犯罪部門人員齊格勒，19日就杭特•拜登涉嫌干預司法部調查案，至眾院監督委員會作證。(美聯社)

共和黨領導的眾院監督委員會19日就拜登總統次子杭特·拜登(Hunter Biden)涉嫌干預司法部調查案舉行聽證，聽取國稅局(IRS)稽查員沙普利(Gary Shapley)和國際稅務金融犯罪部門人員齊格勒(Joseph Ziegler)的證詞。

杭特6月甫與偵辦其案子的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)就兩項逃漏稅輕罪罪名達成認罪協議。眾院監督委員會主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)表示，兩位國稅局舉報人握有「重要信息」可分享給「拜登家族兜售影響力」調查案委員會小組。

沙普利開場指出，魏斯2022年10月曾向一群聯邦調查局(FBI)和國稅局調查人員表示，「是否提控，決定權不在他」；兩周後，國稅局就被司法部完全排除在全案外；沙普利也嚴厲批評魏斯和司法部長加蘭德。

由前總統川普任命的魏斯已對沙普利指控提出異議；他6月致函眾院司法委員會主席、共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)表示，他在「何處、何時及是否提出指控」方面擁有「最終權力」。

齊格勒則表示，他是國稅局杭特調查案首席代理人，「我有理由相信調查過程嚴重管理不善，調查此稅款案花的資金被嚴重浪費，司法部稅務局和德拉瓦州聯邦檢察官辦公室濫用權力」。

喬登表示，兩位證人都有十多年刑事調查經驗且均為國際逃稅案專家，他們證詞「一致」，「我相信他們才是說真話的人。」

馬里蘭州民主黨眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)表示，杭特的確做了愚蠢和犯罪的選擇，包括未繳稅和違法擁有槍支；但他正被追究刑事責任。瑞斯金說，共和黨人製造總統醜聞的努力徹底失敗，「今天你不會聽到任何有關拜登總統或其政府有不當行為的證據」。白宮發言人山姆斯(Ian Sams)則聲明表示，眾院共和黨人試圖在政治上傷害拜登。

拜登總統次子杭特•拜登。(美聯社)
拜登總統次子杭特•拜登。(美聯社)

拜登 共和黨 國稅局

上一則

民眾受夠了…電話詐騙盛行 聯邦各州聯手反制

下一則

路透民調：經濟好、墮胎權 穩定拜登支持度

延伸閱讀

美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力

美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力
柯瑞：拜登與習近平可藉今年11月APEC場合會面

柯瑞：拜登與習近平可藉今年11月APEC場合會面
只有7萬人 拜登競選總部選在老家德拉瓦威明頓

只有7萬人 拜登競選總部選在老家德拉瓦威明頓
第3黨出現 拜登恐落敗 曼欽無黨參選？「不當攪局者 要選就要贏」

第3黨出現 拜登恐落敗 曼欽無黨參選？「不當攪局者 要選就要贏」

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中