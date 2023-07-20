拉斯維加斯114℉ 待命3小時仍未起飛 達美機艙熱昏乘客

達美航空公司(Delta Air Lines)一架17日從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機因在等候起飛時艙內無冷氣，導致數名乘客被熱昏。(美聯社)

福斯商業新聞網(FOX Business News)報導，拉斯維加斯17日下午溫度為華氏114度，達美航空 公司(Delta Air Lines)原訂從內華達州的哈利 瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)前往亞特蘭大 的班機，在跑道待命長達三個多小時，機艙裡卻沒有冷氣，導致機內數名乘客被熱昏。

福斯新聞部製作人克莉絲塔‧賈爾文(Krista Garvin)便是這架班機乘客之一。她表示，當時在機艙內的感受就像大熱天底下被困在車子裡的小狗，機艙裡沒有開冷氣。她說，待命大約兩個小時，某些乘客開始身體不適。

她說，航空公司人員對乘客說，乘客可以選擇下機，但要重新安排飛往亞特蘭大的班機，可能要等好幾天。

她表示，由於某些乘客熱到嘔吐，清潔人員進入機艙清理；一名婦人向空服員求助時已明顯神智不清，機組人員讓婦人坐在前排，為她戴上氧氣罩。

賈爾文指出，至少五名乘客後來被人用輪椅推著離開，待命接近四小時才終於讓所有乘客回到機場航廈。福斯商業新聞網報導，就連某些空服員也熱到生病。

達美航空發表聲明說，航班後來因故取消，公司已展開內部調查。