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酷暑下不給水 德州強硬手段處置非法移民惹議 議員籲停手

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
圖為德州將包括兒童在內的40多名非法移民轉移至洛杉磯市，引發南加州華人社區熱議。（美聯社）
圖為德州將包括兒童在內的40多名非法移民轉移至洛杉磯市，引發南加州華人社區熱議。（美聯社）

據報，德州執法人員接獲不得在酷熱天氣下提供水給移民的命令，甚至把移民兒童推下格蘭河。對此，德州民主黨籍國會議員今天呼籲共和黨籍州長，暫停激進的邊境安全計畫。

路透報導，以聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）為首的議員呼籲民主黨籍總統拜登，如果德州州長艾伯特（Greg Abbott）拒絕停止名為「孤星行動」（Operation Lone Star）的舉措，就動用聯邦權力強制停止。

卡斯楚表示，司法部應繼續調查這是否違反民權，並發布「停止並終止令」（cease and desist order）。他說，艾伯特的政策「殘忍」、「不人道」。

近幾個月來，德州國民兵拉起鋒利的鐵絲網，阻擋移民越過格蘭河（Rio Grande）進入德州。

上週，德州當局開始在伊格帕斯（Eagle Pass）附近的格蘭河中央安裝浮動屏障，引發墨西哥外交投訴。

拜登5月實施限制性新庇護政策以來，非法越過墨美邊界被捕的移民人數有所下降。即便如此，6月仍有大約 10萬人被捕。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）先前援引德州公共安全局（Department of Public Safety）一名醫護兵電郵報導，德州當局下令做出的舉措，讓移民身處可能危及生命的境地。

路透查閱護理人員溫蓋特（Nicholas Wingate）7月3日發給主管的電子郵件。

艾伯特與德州其他官員在聯合聲明中捍衛邊境安全策略。

他們說：「孤星行動不會發布會危及試圖非法越境者性命的命令或指示。」

德州 移民 拜登

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