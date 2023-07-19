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阿茲海默新藥donanemab可延緩早期記憶衰退 已向FDA申請審批

記者張聲肇／綜合報導
「侖卡奈單抗」。(路透)
「侖卡奈單抗」。(路透)

禮來藥廠(Eli Lilly and Company)研發的阿茲海默藥物「多奈單抗」(donanemab)在18個月試驗期中，針對1736人實驗後發現可幫助早期症狀者延緩記憶力、思考力衰退4.5到7.5個月。

這項刊載於美國醫學期刊上的臨床試驗報告，17日在阿姆斯特丹舉行的阿茲海默協會國際會議上發表；「禮來」已向食品和藥物管理局(FDA)申請審批， 若獲批准，將是繼日本製藥商衛采(Eisai)最近獲FDA批准的Leqembi後，第二種被證明可以延緩阿茲海默症的藥物。

研究團隊對1736人試驗，發現donanemab對阿茲海默前期症狀，也就是認知能力輕微衰退的人，有延緩腦中濤(tau)蛋白累積的功效，對75歲以下的患者尤其有效。

不過，研究報告指出，「多奈單抗」試驗期間，有兩名病患死亡；「侖卡奈單抗」臨床試驗對象，也有三人死亡，都因腦部腫大、流血。

禮來首席醫學與科學官史科夫榮斯基(Daniel Skovronsky)說，認知能力輕微衰退的人越早服用這種「延緩濤蛋白累積｣的藥，效果越大，否則可能情況轉壞到「急速走下坡」且無法挽回的道路。

藥局已核准另一種也是治療早期阿茲海默症的藥「侖卡奈單抗」(Leqembi，學名lecanemab)能稍微延緩失智情況惡化。食藥局正在審核「多奈單抗」。

兩藥功效沒特別研究比較過，因研發的方向不一，很難比較哪一個「療效」較佳。

兩藥倒有一個共同副作用，那就是可能能導致腦部腫大或流血，雖然大致只是輕微腫大或流血，也有達到危險程度的案例。接受「多奈單抗」試驗的人，腦部出現腫大或流血的比率高於「侖卡奈單抗」試驗組，但因為病患情況及其他因素，仍很難比較哪一個風險較大。

此外，這兩種藥也都無法逆轉或修復阿茲海默對腦部已然造成的損壞。

禮來藥廠的研究人員在印州總公司實驗室進行實驗。(美聯社)
禮來藥廠的研究人員在印州總公司實驗室進行實驗。(美聯社)
總部位於印第安納州的禮來藥廠研發出延緩阿茲海默症患者病情惡化的新藥「多奈單抗」，...
總部位於印第安納州的禮來藥廠研發出延緩阿茲海默症患者病情惡化的新藥「多奈單抗」，已向食藥局申請批核，一旦獲准，將是繼「侖卡奈單抗」，第二種獲准的阿茲海默症藥物。(美聯社)

醫學 阿茲海默症 藥局

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