阿茲海默新藥donanemab可延緩早期記憶衰退 已向FDA申請審批

「侖卡奈單抗」。(路透)

禮來藥廠(Eli Lilly and Company)研發的阿茲海默藥物「多奈單抗」(donanemab)在18個月試驗期中，針對1736人實驗後發現可幫助早期症狀者延緩記憶力、思考力衰退4.5到7.5個月。

這項刊載於美國醫學 期刊上的臨床試驗報告，17日在阿姆斯特丹舉行的阿茲海默協會國際會議上發表；「禮來」已向食品和藥物管理局(FDA)申請審批， 若獲批准，將是繼日本製藥商衛采(Eisai)最近獲FDA批准的Leqembi後，第二種被證明可以延緩阿茲海默症 的藥物。

研究團隊對1736人試驗，發現donanemab對阿茲海默前期症狀，也就是認知能力輕微衰退的人，有延緩腦中濤(tau)蛋白累積的功效，對75歲以下的患者尤其有效。

不過，研究報告指出，「多奈單抗」試驗期間，有兩名病患死亡；「侖卡奈單抗」臨床試驗對象，也有三人死亡，都因腦部腫大、流血。

禮來首席醫學與科學官史科夫榮斯基(Daniel Skovronsky)說，認知能力輕微衰退的人越早服用這種「延緩濤蛋白累積｣的藥，效果越大，否則可能情況轉壞到「急速走下坡」且無法挽回的道路。

食藥局 已核准另一種也是治療早期阿茲海默症的藥「侖卡奈單抗」(Leqembi，學名lecanemab)能稍微延緩失智情況惡化。食藥局正在審核「多奈單抗」。

兩藥功效沒特別研究比較過，因研發的方向不一，很難比較哪一個「療效」較佳。

兩藥倒有一個共同副作用，那就是可能能導致腦部腫大或流血，雖然大致只是輕微腫大或流血，也有達到危險程度的案例。接受「多奈單抗」試驗的人，腦部出現腫大或流血的比率高於「侖卡奈單抗」試驗組，但因為病患情況及其他因素，仍很難比較哪一個風險較大。