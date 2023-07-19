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長者疫苗批准後 首款嬰幼兒RSV疫苗也獲核准

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦食品暨藥物管理局核准首款保護嬰幼兒避免感染「呼吸道融合病毒」注射性疫苗，批准兩歲以下的高風險族群接種「Beyfortus」疫苗。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局核准首款保護嬰幼兒避免感染「呼吸道融合病毒」注射性疫苗，批准兩歲以下的高風險族群接種「Beyfortus」疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日核准首款保護嬰幼兒避免感染「呼吸道融合病毒」(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的注射性疫苗，批准兩歲以下的嚴重RSV高風險族群接種使用阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)製藥公司研發的「Beyfortus」。 

呼吸道融合病毒對一般人而言可能類似感冒，卻會威脅長者及嬰幼童的性命。

根據食藥局的核准說明，嬰兒和早產兒都能在出生到第一個RSV盛行的季節，接種單劑Beyfortus，這種病毒通常可存活約五個月；兩歲以下的幼童可再打一劑Beyfortus，保障他們免於遭受第二季的病毒侵擾。 

美聯社報導，Beyfortus在美國將由法國藥廠賽諾菲(Sanofi)負責銷售，價格未公布，此藥已在加拿大、歐洲和英國獲准使用。

聯邦疾病防治中心(CDC)顧問8月將開會，討論如何建議此藥適用對象。

美國每年約有5萬8000名5歲以下的兒童因為感染RSV而住院，其中數百人死亡。

今年5月，食藥局核准兩款長者適用的RSV藥物，分別由葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)和輝瑞(Pfizer)藥廠製造；食藥局下個月可能核准孕婦用的RSV疫苗，讓抗體透過母體輸送給即將出生的嬰兒。

藥局 疫苗 聯邦疾病防治中心

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