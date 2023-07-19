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芭比電影中國共產黨宣傳？ 議員批片中出現「九段線」爭議地圖

記者顏伶如／綜合報導
電影新片「芭比」將於21日上映，電影預告片中出現的「九段線」地圖引起爭議。圖為該片女主角瑪格羅比上周在倫敦出席歐洲首映。(Getty Images)
電影新片「芭比」將於21日上映，電影預告片中出現的「九段線」地圖引起爭議。圖為該片女主角瑪格羅比上周在倫敦出席歐洲首映。(Getty Images)

電影新片「芭比」(Barbie)本月21日才將在全美首映，但已引發政治爭議；共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)日前接受媒體訪問時表示，新片「芭比」(Barbie)出現中國主張南海主權的「九段線」爭議地圖，這部電影是把中國共產黨的宣傳灌輸給年輕女孩。

「芭比」電影涉及南海主權爭議，在越南已遭禁映；菲律賓則要求發行片商華納公司(Warner Bros)為「九段線」地圖做出模糊處理。菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)15日則說，「芭比」電影裡地圖純屬虛構，在菲律賓上映並沒有問題。

克魯茲16日接受保守派媒體「每日信號」(The Daily Signal)訪問時說，「芭比」電影不應該出現具有高度爭議的「九段線」地圖，「這是中國共產黨的宣傳伎倆」。

他說，電影中有一幕出現了世界地圖，看起來是用蠟筆畫的，其實是非常簡單的漫畫，上面有著粗體字「亞洲」，還畫著九條虛線。

克魯茲說：「這是中國共產黨的宣傳，中國聲稱對整個南中國海擁有主權，其實根據國際法，他們並沒有任何權利，他們只是想從鄰國手上搶走主權而已。」

克魯茲在本月7日的「與克魯茲一起裁決」(Verdict with Ted Cruz)播客節目裡就曾批評「芭比」電影。他說：「我們看到好萊塢電影一再出現向中國共產黨叩頭的模式。」他表示，好萊塢認為如此作法可以讓中國共產黨與中國政府滿意，允許電影能在中國推出，「但我要說的是，看到好萊塢淪為中國共產黨的傳聲筒，頗為可恥」。

2016年7月，海牙常設仲裁法院裁定中國主張的「九段線」在國際法之下並無效力；包括菲律賓、越南、馬來西亞在內等國都反對北京的「九段線」主張。

華納公司發言人表示，電影中的兒童式蠟筆塗鴉並沒有任何聲明的用意。

芭比 共產黨 克魯茲

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