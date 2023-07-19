「聯邦醫療保險」獲立法授權砍藥價 第3家藥廠嬌生提告反對
嬌生公司(Johnson & Johnson)18日向新澤西州聯邦地區法院提出訴訟，指控拜登政府立法允許聯邦醫療保險(Medicare)在藥價談判獲得削減藥價新權力，違反美國憲法第一修正案和第五修正案。嬌生是第三家挑戰「減少通貨膨脹法案」(Inflation Reduction Act)爭議性條款的藥廠。
默克(Merck) 藥廠和必治妥施貴寶公司(Bristol Myers Squibb)及美國商會(U.S. Chamber of Commerce )和製藥業最大遊說團體PhRMA，之前已先後以類似論點興訟。
嬌生訴狀要求法，阻止衛生部強迫製藥廠參與該計畫。該公司表示，這樁訴訟旨在阻止「國會過度干預、破壞創新」；美國素來首重研發變革性療法並讓患者獲得這些治療，如今卻受到國會過度干預的威脅。
國會2022年通過拜登總統的「減少通貨膨脹法案」，讓Medicare計畫得以在實施60年後，首次有權談判藥價。相關規定旨在讓老年人更能負擔藥品，但可能會減少製藥業利潤。
聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)將在9月1日公布入選第一輪談判的藥物清單，藥價將於2026年生效。藥廠須在10月最後期限內簽署參與談判協議。
嬌生表示，其治療血栓和降低中風風險的專利藥物Xarelto，被訂於今年談判藥價。嬌生辯稱，政府單方面決定藥價，相關條款根本不涉及真正談判；Medicare談判實質迫使嬌生按政府制定條款提供Xarelto。
Xarelto是Medicare D部分患者報銷最多的十種藥物之一；嬌生去年從Xarelto獲得24億7000萬元收入。
衛生部聲明表示，將大力捍衛藥價談判法，指該法有助降低老年人和殘疾人的醫療費用。
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