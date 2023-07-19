「聯邦醫療保險」獲立法授權砍藥價 第3家藥廠嬌生提告反對

嬌生公司18日提出訴訟，指控拜登政府立法允許聯邦醫療保險在藥價談判獲得削減藥價新權力，違反美國憲法第一修正案和第五修正案。(路透)

嬌生 公司(Johnson & Johnson)18日向新澤西州聯邦地區法院提出訴訟，指控拜登政府立法允許聯邦醫療保險 (Medicare)在藥價談判獲得削減藥價新權力，違反美國憲法第一修正案和第五修正案。嬌生是第三家挑戰「減少通貨膨脹法案」(Inflation Reduction Act)爭議性條款的藥廠。

默克(Merck) 藥廠和必治妥施貴寶公司(Bristol Myers Squibb)及美國商會(U.S. Chamber of Commerce )和製藥業最大遊說團體PhRMA，之前已先後以類似論點興訟。

嬌生訴狀要求法，阻止衛生部強迫製藥廠參與該計畫。該公司表示，這樁訴訟旨在阻止「國會過度干預、破壞創新」；美國素來首重研發變革性療法並讓患者獲得這些治療，如今卻受到國會過度干預的威脅。

國會2022年通過拜登總統的「減少通貨膨脹法案」，讓Medicare計畫得以在實施60年後，首次有權談判藥價。相關規定旨在讓老年人更能負擔藥品，但可能會減少製藥業利潤。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)將在9月1日公布入選第一輪談判的藥物清單，藥價將於2026年生效。藥廠須在10月最後期限內簽署參與談判協議。

嬌生表示，其治療血栓和降低中風風險的專利藥物Xarelto，被訂於今年談判藥價。嬌生辯稱，政府單方面決定藥價，相關條款根本不涉及真正談判；Medicare談判實質迫使嬌生按政府制定條款提供Xarelto。

Xarelto是Medicare D部分患者報銷最多的十種藥物之一；嬌生去年從Xarelto獲得24億7000萬元收入。

衛生部聲明表示，將大力捍衛藥價談判法，指該法有助降低老年人和殘疾人的醫療費用。