加國野火煙霾再襲美 中西部、東北部空氣品質拉警報

加拿大西部野火產生的煙霾在風勢推動下，又影響到美國多個地區的空氣品質。(路透)

加拿大 野火引起的空氣污染本周再影響美國，國家氣象局(National Weather Service)已對中西部、五大湖區、田納西州中部、北卡羅納州及東北部地區發出空氣品質警報，呼籲受影響地區的居民減少戶外活動、外出配戴口罩 。

加拿大有將近900起野火延燒，野火造成的空氣污染本周主要來自加國西部；美國氣象預報稱，加國野火煙霧本周將重新開始影響美國若干地區。

美國通常以環保署(Environmental Protection Agency)的「空氣品質指數」(AQI)衡量空氣污染，數值介於0到500，指數越高空污越嚴重，達到201表示空氣品質危害健康；美東時間17日下午5點，中西部若干城市出現全美最糟糕的空氣品質，亞利桑納州Hidden Valley測得數值為179，加州大熊湖測得166，麻州格林菲爾德(Greenfield)、新罕布夏州基恩(Keene)、賓州匹茲堡均為161、俄亥俄州 德頓(Dayton)157。

環保署監看全美空氣品質的網站AirNow稱，鄰近加拿大邊境的地區空氣品質危及健康。

俄州環保廳稱，該州要求西南部居民減少駕車、暫停修剪草坪、避免燃燒木材及庭院垃圾；賓州環保廳也發布全州「橘色」警戒，要求限制燃燒樹葉垃圾、避免使用燃油割草機等設備。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)17日發出空污健康警報，紐約上州部分地區空氣品質將危及所有居民健康，哈德遜河谷下游、紐約市及長島空污情況將對敏感族群有害，羅徹斯特17日稍早AQI指數已達141、水牛城為116。

水牛城、芝加哥等多處地方首長也建議居民少外出、搭乘公交工具時戴口罩。

氣象局說，加拿大野火煙霾至少將延續到18日。