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靠山吃山？ 賭城警察3劫賭場 判囚終身

編譯廖振堯／綜合16日電
羅傑斯犯案時被監視攝影機所拍攝到的畫面。(美聯社)
羅傑斯犯案時被監視攝影機所拍攝到的畫面。(美聯社)

35歲的拉斯維加斯警員羅傑斯(Caleb Rogers)涉嫌在過去兩年，犯下三起賭場搶劫案，得手近16萬5000元；經過一周的審判，聯邦陪審團日前裁決羅傑斯罪名成立，判處無期徒刑，預計10月開始服刑。

美聯社報導，羅傑斯犯下搶案時擔任巡邏警官。檢察官稱羅傑斯是名賭徒，在債務壓力下愈來愈絕望，遂鋌而走險，針對拉斯維加斯大道附近的賭場下手，並利用身為執法人員所接觸的搶劫技能和知識，發揮優勢，其中一次犯案時甚至攜帶警局配發的左輪手槍。

羅傑斯的弟弟喬賽亞(Josiah Rogers)以免起訴交換條件，13日出庭作證兩人共同策畫執行2021年11月的首起搶案。喬賽亞稱，他們排練搶劫過程，並用加密通訊程式加上暗號聯絡。最後他們成功搶劫紅岩賭場(Red Rock Casino)的收銀台，得手7萬3811元；喬賽亞分得3萬元後便搬回家鄉俄亥俄州哥倫布市。

喬賽亞說他只參與該起搶案，之後兩起由羅傑斯獨自犯案。在喬賽亞作證前，警方證據只有2022年2月羅傑斯當場被壓制的第三起搶案。當時羅傑斯衝進里約賭場飯店(Rio All-Suite Hotel & Casino)，將一名63歲的收銀員推開並威脅開槍後劫走7萬9000元，不過幾分鐘內被賭場外的一群保全制伏。被押到巡邏車後座時，羅傑斯還表明他是一名警察。

遭搶賭場員工向陪審團表示仍感到心有餘悸。一名保全與羅傑斯爭奪上膛手槍，他說一直在想那天恐可能再也無法回家與家人團聚；63歲的收銀員表示，她在工作中處理現金時仍然戒慎恐懼。12名陪審員之一的迪克森(Lloyd Dickerson)表示陪審員們僅需常識就可決定此案。

羅傑斯的律師波克(Richard Pocker)則說，他們擬提起上訴。

涉嫌搶劫賭場的拉斯維加斯警員凱勒·羅傑斯被捕後的口卡照。(美聯社)
涉嫌搶劫賭場的拉斯維加斯警員凱勒·羅傑斯被捕後的口卡照。(美聯社)

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