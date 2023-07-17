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「不可能的任務7」5天票房8000萬創紀錄 吸金速度低於預期

編譯徐薏茹／綜合16日電
「不可能的任務：致命清算第一章」10日在紐約首映，主角湯姆克魯斯為影迷簽名並合影。(路透)
「不可能的任務：致命清算第一章」10日在紐約首映，主角湯姆克魯斯為影迷簽名並合影。(路透)

湯姆克魯斯最新力作「不可能的任務：致命清算第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)上映五天票房進帳8000萬元，創下該系列最佳紀錄；但周末三日票房收入為5620萬元，仍低於電影業界預期。

「不可能的任務7」全球票房收入2億3500萬元，成為今年全球首映票房最佳的強片之一，但吸金速度仍不及湯姆克魯斯去年暑期的強檔電影「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)。

第七集的票房原預計會超越2018年「不可能的任務：全面瓦解」(Mission: Impossible Fall Out)，當時在國內的首映票房為6100萬元，但卻未達預期，甚至低於2000年「不可能的任務2」(Mission: Impossible II)的5780萬元首映成績。

「不可能的任務7」首映票房收入與近期強片「印第安納瓊斯：命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)非常接近，該電影在北美首映五日的票房收入為8200萬元，周末三日票房為6000萬元。

派拉蒙影業(Paramount)和天空之舞傳媒(Skydance)原本對「不可能的任務7」寄予更高的期望，該片製作成本高達2億9000萬元，還不包含行銷費用。

新冠疫情視造成電影製作成本暴增的原因之一，「不可能的任務7」由克里斯多夫麥奎利(Christopher McQuarrie)執導，原訂2020年3月在義大利開拍，正好遇到疫情爆發而停擺。

儘管拍攝期間風波不斷，新片仍被譽為該系列的顛峰之作，爛番茄影評給予96%新鮮度，CinemaScore獲得A評分，影評及影迷對特效與追逐場面驚嘆不已。

儘管即將面臨強敵「芭比」(Barbie)、克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)新作「奧本海默」(Oppenheimer)的激烈競爭，但「不可能的任務7」在未來幾周的表現仍被看好。

派拉蒙發行長艾羅森(Chris Aronson)對此表達信心，「最終獲勝的總是品質」，強調該片達到或超過派拉蒙預期。

「自由之聲」(Sound of Freedom)拿下上周票房第二名，上上周票房冠軍「陰兒房：鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)下滑至第三名。

湯姆克魯斯 疫情 義大利

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