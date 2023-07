「不可能的任務7」5天票房8000萬創紀錄 吸金速度低於預期

「不可能的任務:致命清算第一章」10日在紐約首映,主角湯姆克魯斯為影迷簽名並合影。(路透)

湯姆克魯斯 最新力作「不可能的任務:致命清算第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)上映五天票房進帳8000萬元,創下該系列最佳紀錄;但周末三日票房收入為5620萬元,仍低於電影業界預期。

「不可能的任務7」全球票房收入2億3500萬元,成為今年全球首映票房最佳的強片之一,但吸金速度仍不及湯姆克魯斯去年暑期的強檔電影「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)。

第七集的票房原預計會超越2018年「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible Fall Out),當時在國內的首映票房為6100萬元,但卻未達預期,甚至低於2000年「不可能的任務2」(Mission: Impossible II)的5780萬元首映成績。

「不可能的任務7」首映票房收入與近期強片「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)非常接近,該電影在北美首映五日的票房收入為8200萬元,周末三日票房為6000萬元。

派拉蒙影業(Paramount)和天空之舞傳媒(Skydance)原本對「不可能的任務7」寄予更高的期望,該片製作成本高達2億9000萬元,還不包含行銷費用。

新冠疫情 視造成電影製作成本暴增的原因之一,「不可能的任務7」由克里斯多夫麥奎利(Christopher McQuarrie)執導,原訂2020年3月在義大利 開拍,正好遇到疫情爆發而停擺。

儘管拍攝期間風波不斷,新片仍被譽為該系列的顛峰之作,爛番茄影評給予96%新鮮度,CinemaScore獲得A評分,影評及影迷對特效與追逐場面驚嘆不已。

儘管即將面臨強敵「芭比」(Barbie)、克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)新作「奧本海默」(Oppenheimer)的激烈競爭,但「不可能的任務7」在未來幾周的表現仍被看好。

派拉蒙發行長艾羅森(Chris Aronson)對此表達信心,「最終獲勝的總是品質」,強調該片達到或超過派拉蒙預期。

「自由之聲」(Sound of Freedom)拿下上周票房第二名,上上周票房冠軍「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)下滑至第三名。