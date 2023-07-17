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聯邦法官裁決：俄勒岡最嚴槍管法 未違憲

編譯潘勛／綜合16日電
俄勒岡州聯邦地區法院法官16日判決，俄勒岡州全國最嚴格的槍枝管制法律合乎憲法；法官認為公投通過的法律能保護公眾安全。(美聯社)
俄勒岡州聯邦地區法院法官16日判決，俄勒岡州全國最嚴格的槍枝管制法律合乎憲法；法官認為公投通過的法律能保護公眾安全。(美聯社)

俄勒岡州聯邦地方法院法官卡琳‧伊默古特(Karin Immergut)16日判決，俄勒岡州全國最嚴格的槍枝管制法律合憲；法官認為公投通過的法律能保護公眾安全。

「俄勒岡公共廣播」(Oregon Public Broadcasting)報導，伊默古特法官判定，選民去年11月公投通過的州法「114措施」(Measure 114)禁止大容量彈匣、要求取得許可證才能購槍，符合「國家歷史、傳統上管制武器、槍枝獨有的危險特色，以保護公共安全」。

美聯社報導，伊默克特法官判決之前，最高法院去年6月劃時代地對憲法第二修正案做判決，而顛覆全國槍枝法、讓法官們分裂、散播困惑，不知哪些槍枝管制仍是法律。中、下級法院長久以來使用的法則，來審判限制擁槍法律所遭遇的官司挑戰，伊默克特的判決改變此種狀況，向法官界表示，槍枝法律必須與「管制槍枝的歷史傳統」吻合一致。

俄勒岡公投通過的114措施要求州民要先接受安全訓練、背景查核，才能取得購槍許可證；州法另禁止銷售、轉手或進口子彈容量大於十發的彈匣，除非其擁有人是執法人員、軍方人員，或是在114措施通過之前便已擁有。新州法生效之後，已持有大容量彈匣的人只能在家中、射擊訓練場、射擊比賽或州法允許的狩獵，才准使用。

伊默古特法官的判決文寫道，大容量彈匣「通常不是用來自衛，因此不受第二修正案保護。第二修正案另容許各級政府確保只有守法、負責任的公民才能持槍、擁槍」。

俄勒岡聯邦地區法院的最新判決，可能會碰到上訴，也可能一路告到最高法院。

俄勒岡州公投的州法，其下場如何備受矚目；最高法院去年6月判決之後，它是各州新通過的槍枝管制法律之一。

公投 俄勒岡州 默克

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