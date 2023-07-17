阿湯哥瘋狂特技 保險費估數百萬

「不可能的任務：致命清算第一章」劇照。片中大部分特技動作都仍由主角湯姆克魯斯親自上陣演出，因此成為電影票房成功的最佳保證，也讓電影保險費用高到令人咋舌。(美聯社)

好萊塢巨星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)雖然年已61歲，但在動作片中仍親自上陣表演持技，因此成為電影票房成功的最佳保證；凡他主演的電影，全球票房收入幾乎鐵定破億。但這一切都是有代價的。新聞周刊(Newsweek)調查了製片廠為湯姆克魯斯投保的保費 ，結果令人咋舌。

湯姆克魯斯正為最新作品「不可能的任務：致命清算第一章」(Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One)宣傳。「不可能的任務」系列電影自從1996年推出以來，票房累計已達35億元，「致命清算」號稱全系列最後一部，第一章和第二章同時拍攝；上映後全系列總收入可望達到50億元左右。

如此龐大的利益，片商必然得全力保護主角湯姆克魯斯的形象，避免被任何問題搞砸。製片廠在拍攝期間為湯姆克魯斯購買保險 ，考慮到他拍攝動作片經常親力親為，保費因此大增。

在電影界工作了數十年的Epic保險仲介顧問公司費德曼(Marc Federman)表示，「電影製作平均保費約為電影預算的3%，其中包括『演員保險』費在內，該保險涵蓋被保險人因事故、疾病或死亡而產生的額外製作費用。1億元電影預算的演員保費約300萬元，通常涵蓋6到8位主要演員。特技動作可能會讓保費大幅增加，電影預算越高，明星保費就越貴。」

費德曼還指出，「最終的保費是在電影完成後才確定。根據最終製作成本來調整。」

據Deadline報導，「不可能的任務：致命清算第一章」預算為2億9100萬元。按照費德曼估計，其中有970萬元是用來支付保險費。毋庸置疑的是，其中一大部分會是湯姆克魯斯這位大明星兼製片人兼各種特技演員的保險費；數字很可能高達數百萬元。

現在片商終於可以鬆口氣，電影殺青而克魯斯這次顯然毫髮無傷地完成了拍攝；目前開出的票房顯示，這部片子可望收回其巨額投資的大部分。