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民調：民主運作僅10%國人滿意

編譯潘勛／綜合15日電
美聯社民調：美國成年人中，認為國會就維護民主價值做得很差者占53%，認為做得好的只有16%。(美聯社)
美聯社民調：美國成年人中，認為國會就維護民主價值做得很差者占53%，認為做得好的只有16%。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心最新聯合民調指出，全國成年人僅一成對美式民主運作打了高分；大多數受訪成年人認為，國家的法律及政策，由經濟、政府開支，槍枝移民墮胎等問題來看，就代表大多數國人心之所欲，表現很爛。

美聯社報導，民調認為國會就維護民主價值做得很差者占53%，認為做得好的只有16%。

民調結果另指出，國家極化，蹣跚走出新冠疫情，經濟復甦卻通膨作祟，更害怕走入衰退，因此政治離散度很廣。受訪者對民主的機制如投票法及選票統計，關切較少，更在乎的是結果。

整體而言，49%受訪者表示，民主在美國運作不良，相形下10%認為運作順暢，40%認為還算可以。約半數民眾表示，兩大黨就維護民主都做得很差；47%指責民主黨如此，指責共和黨的更多，達56%。

康乃狄克州45歲居民布朗(Michael Brown)表示，因為經濟現況如此，通膨要命，所以他認為兩黨表現都很差，自己收入數目字比以往都來得高，但生活一樣還是捉襟見肘。

布朗自述為溫和派共和黨人，他說自中學起懂得選舉人團(Electoral College)制度，可以讓某候選人雖未贏得大多數普選票，依然當上總統，就認為美國並未做到其民主承諾，但現在他對國會特別失望；他表示國會執迷的事都未能反映人民的願望。

布朗表示，國會在吵的東西與經濟無關；他特別點出共和黨控制的眾院對拜登之子的偵辦，「杭特‧拜登(Hunter Biden)跟我們有什麼關係？」

民調指出，53%國人認為在當前政府裡，「普通人」的代表力不夠，35%表示還可以，12%認為代表力很夠。五分之三的共和黨及獨立選民覺得，當今政府並沒反映出他們這類人，五分之二的民主黨也有這種感覺。

民調 共和黨 杭特‧拜登

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