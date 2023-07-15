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13名共和黨州檢長發函100大公司：廢除企業種族偏好政策

記者顏伶如／綜合報導
堪薩斯州州檢察長柯巴奇(Kris Kobach)。(美聯社)
堪薩斯州州檢察長柯巴奇(Kris Kobach)。(美聯社)

最高法院推翻大學平權招生措施之後，企業多元化政策接下來可能將成為箭靶。路透報導，13名共和黨籍州檢察長13日對全美規模最大100家企業包括蘋果公司(Apple)、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等提出警告，稱某些職場多元化規定有違法之嫌，若不廢除將面臨「嚴重法律後果」。

報導指出，共和黨籍州檢察長發函給全美百家企業指出，最高法院上個月裁決已經表明，任何基於種族而給予民眾差別待遇的規定都是非法的，即使相關規定是出自善意也一樣。

信中指出，企業在招聘、升遷以及簽訂合作契約時，應該盡快廢止與種族有關的名額限制或偏好；倘若企業持續出現種族歧視情事，將會面臨嚴重的法律後果。

這些共和黨籍州檢察長在信中點名十多家企業曾訂定過種族名額規定或相關措施，包括蘋果、Alphabet旗下的谷歌、微軟、優步(Uber)等。

堪薩斯州檢察長柯巴奇(Kris Kobach)、田納西州檢察長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)是這次行動共同發起人，加入連署的檢察長還包括印第安納、南卡羅來納及密蘇里州。

聯邦法律與各州州法都禁止企業在招聘過程中以種族做為考量條件，至於企業內部的多元化計畫，司法系統判例則不多。支持企業多元化計畫的倡議人士指出，這些方案可以提供公平管道，讓企業吸引更多人才，幫助企業贏得消費族群的青睞。

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