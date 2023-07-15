貓王獨生女死因曝光 數年前減重手術「小腸阻塞 」後遺症

加州洛杉磯郡法醫驗屍報告指出，六個月前逝世的「貓王」艾維斯·普里斯萊(Elvis Presley)獨生女麗莎瑪莉·普里斯萊(Lisa Marie Presley)死因是小腸阻塞，這是源自她數年前接受減重手術的後遺症。(路透)

加州 洛杉磯郡法醫14日公布驗屍報告指出，6個月前逝世的「貓王」艾維斯·普里斯萊(Elvis Presley)獨生女麗莎瑪莉·普里斯萊(Lisa Marie Presley)死因是小腸阻塞，這是她數年前接受減重 手術的後遺症。

路透報導，麗莎瑪莉普里斯萊今年初據傳在家中心跳停止後被送往醫院，於1月12日不治，享年54歲。她是美國流行樂傳奇人物艾維斯·普里斯萊的愛女，本身也是一名歌手與作曲人，並且曾經先後和流行音樂天王麥可·傑克遜(Michael Jackson)及好萊塢影星尼可拉斯·凱吉(Nicolas Cage)有過短暫婚姻。

法醫明列的麗莎瑪莉死因為「小腸阻塞後遺症」。報告指出：「小腸以絞扼形式阻塞，這是由於數年前減重手術後產生的沾粘所造成。」

報告還說：「這是這類型手術一個眾所周知的長期併發症。」

法醫並表示，麗莎瑪莉有過度用藥的歷史，也就是經常忘記自己是否已經服用過處方藥而重複服用。

不過，麗莎瑪莉的毒物報告顯示，她血液中的鴉片類止痛藥羥考酮(oxycodone)和其他藥物處於「治療水準」，不被認為是造成她死亡的原因。

麗莎瑪莉去世前兩天，才與母親普莉西拉(Priscilla Presley)出席在比佛利山 舉行的金球獎頒獎典禮，見證男星奧斯汀巴特勒(Austin Butler)因在電影「貓王艾維斯」(Elvis)中飾演她的父親而奪下戲劇類最佳男主角獎。

貓王42歲因心肌梗塞過世時，麗莎瑪莉年僅九歲。她有四名子女，唯一的兒子班傑明基奧(Benjamin Keough)在2020年自殺身亡，另外是33歲演員女兒萊里基奧(Riley Keough)及14歲雙胞胎女兒芬利與哈波．洛克伍德(Finley and Harper Lockwood)。