說好的降至25元呢？禮來胰島素 無健保購藥最高330元

禮來製藥今年5月1日宣稱將胰島素訂價降至25元，但調查發現，國內無健保病患實際購藥平均價格卻達98元，最高甚至330元。(路透)

聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)辦公室針對全美300多家藥房進行訪查發現，儘管禮來製藥(Eli Lilly)5月1日信誓旦旦要將胰島素訂價降至25元，全國無健保病患的實際購藥平均價格卻達98元，最高甚至330元。

華倫辦公室13日公布調查結果，涵蓋全美50州連鎖及獨立藥局 ；三分之一受訪藥局對無保險患者出售禮來Insulin Lispro時至少收費164元，最高330元。

胰島素市場三大業者，禮來、諾和諾德(Novo Nordisk)和法國藥廠賽諾菲(Sanofi)3月宣布今年稍後胰島素價格將至少調降70%。

拜登總統力促聯邦醫療保險 (Medicare)投保人的胰島素分攤成本以35元為上限，三大藥廠隨後發表降價聲明。

禮來曾聲稱，非處方Lispro胰島素注射劑將降至每瓶25元；該公司以25元價格賣給批發商和零售商，但藥局可自訂零售價。

全國社區藥劑師協會(National Community Pharmacists Association)發言人表示，與藥局「福利經理」(benefit managers)簽約導致零售價格扭曲，「福利經理」是與藥局協商折扣並針對患者處方藥補償藥局款項的中間人。

長期推動消費保護改革的民主黨籍華倫指出，美國藥物價格比他國昂貴是一大缺失。

根據調查，連鎖藥局對未投保顧客收取每瓶通用胰島素123元，獨立藥局則平均為63元。

連鎖藥局華格林(Walgreens Boots Alliance) 、沃爾瑪(Walmart)、Rite Aid及CVS Health的Insulin Lispro定價分別為166元、 161元、 89元和39元。

華倫辦公室人員表示，CVS只有不到四分之一的門市備有Insulin Lispro；售價低的藥局存貨相對較少。

根據美國糖尿病協會(American Diabetes Association)，全國3700萬名糖尿病患者中約840萬人須使用胰島素。