海水變熱… 佛州海溫90℉創新高 珊瑚面臨威脅

佛羅里達州外海海水溫度高達華氏90度，破紀錄水溫威脅珊瑚礁與其他海洋生態。(美聯社)

紐約時報報導，佛羅里達州外海目前海水溫度高達華氏90度，研究人員指出，如此破紀錄水溫讓珊瑚礁與其他海洋生態面臨空前威脅。

報導指出，墨西哥灣(Gulf of Mexico)出現海洋熱浪，佛羅里達島礁(Florida Keys)水溫創下新高紀錄。美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)紀錄顯示，佛羅里達島礁10日海水溫度華氏90度(約攝氏32.4度)。

科學家憂心的是，7月就已經出現華氏90度高溫 ，而珊瑚礁受到高溫影響最嚴重的月份通常是在每年8月及9月。

國家海洋暨大氣總署珊瑚礁觀察計畫生態學家曼茲洛(Derek Manzello)指出：「這種狀況前所未見。」

珊瑚礁攸關大量海洋生物生存，風暴發生時能發揮緩衝功能，降低破壞。國家海洋暨大氣總署(NOAA)統計顯示，珊瑚礁每年為美國漁業、觀光 業以及海岸保護創造大約34億元經濟利益。

人類使用石化燃油、破壞森林導致的溫度上升，約有90%經由海洋吸收；海水溫度過熱將導致珊瑚褪色，失去賴以為生的水藻，水溫如果未能快速降低，珊瑚便將壞死。

曼茲洛指出：「坦白講，問題非常令人憂心。遺憾的是，我是眼睜睜看著問題發生的科學家。」

邁阿密大學(University of Miami)魚類學教授葛羅塞爾(Martin Grosell)表示，氣候變遷 之下，大量魚類死亡的狀況愈來愈頻繁。