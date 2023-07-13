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高溫襲美…熱得要「命」 炎夏防中暑、熱衰竭

編譯潘勛／綜合報導
高溫天氣下，沖涼也是消暑或降低體溫的方法。(美聯社)
高溫天氣下，沖涼也是消暑或降低體溫的方法。(美聯社)

西南部正面臨炙熱高溫，氣象預報對亞利桑納州人口最稠密區發布極高溫警報，公衛官員、醫學界及氣象預報均警告，民眾應留心中暑的症狀，預防它對身心造成的戕害。

美聯社報導，專家表示，由揮汗如雨、暈眩、肌肉痙攣甚至嘔吐等症狀，熱衰竭及中暑可能變得更為常見。未來數十年，全國可望經歷更高氣溫、更強熱浪。

中暑是與高溫相關最嚴重疾病，中暑時，人體皮膚發燙變紅，脈搏加速，人的體溫會上升到103度或更高。急救科醫生法姆靈(Jon Femling)表示，人體會試著把血液打到皮膚來散溫，進行補救，愈是呼吸，體液流失愈快，變成脫水。

法姆靈表示，中暑先期症狀之一是肌肉開始覺得疲勞 ，接下來腎臟、脾臟及肝臟失靈，器官開始受損；狀況更糟時，腦部開始不管用。

專家建議，碰到中暑時，打911緊急求救電話，同時用濕涼毛巾、布匹降低病人體溫，或者沖涼。

遇到熱衰竭，人體會發冷濕黏，其他症狀有大汗直流、惡心、肌肉痙攣、虛弱暈厥。專家表示，此時最好的做法是轉往陰涼的地方，解鬆衣物，喝點水。

氣溫高，老年人、兒童以及有慢性病的人發病的風險更高。

專家表示，碰到極熱日子，人們最常病死的原因之一在心臟驟停，原因是心臟要花額外的力氣，協助身體對抗高溫。

公衛官員表示，一般來說留在室內、躲進有空調的建築物、多喝水，能防止暑熱相關疾病。咖啡因及酒精則敬謝不敏。白天少量多餐也有助預防中暑、熱衰竭。

高溫下熱衰竭及中暑可能變得更常見，一旦出現中暑症狀，除撥打911電話求助，也應用...
高溫下熱衰竭及中暑可能變得更常見，一旦出現中暑症狀，除撥打911電話求助，也應用濕涼毛巾降低體溫。(美聯社)

高溫 肌肉 醫學

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